Bando StartCoop, 31mila euro ai migliori progetti

Al via la terza edizione di StartCoop, il bando promosso da Confcooperative che premia i migliori progetti di impresa cooperativa di tutta la Romagna. Confermati anche per l’edizione 2023 servizi e finanziamenti per un valore complessivo di 31mila euro che andranno ai quattro progetti di impresa valutati più interessanti. Possono candidarsi gruppi di persone (almeno 3) che abbiano un progetto imprenditoriale credibile e realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e finanziario; che abbiano già costituito o intendano costituire un’impresa cooperativa in Romagna nel corso del 2023. www.startcoop.it