Bar chiuso per dieci giorni: "Frequentato da pregiudicati" Un bar birreria di corso Mazzini a Forlì è stato chiuso per 10 giorni dalla questura, poiché considerato luogo frequentato da persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza pubblica. La decisione è stata presa dopo diversi controlli che hanno identificato individui con precedenti penali, incluso un cittadino straniero coinvolto in un'aggressione alla polizia.