Bar chiuso per una settimana. Spaccio: ‘daspo urbano’ a un cliente

Prosegue l’impegno della polizia di Forlì nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, che venerdì mattina ha portato all’emissione di un ‘daspo urbano’ e di una sospensione della licenza dell’esercizio per un bar situato nella prima periferia della città. Il ’daspo’ nasce per motivi di ordine pubblico come divieto di frequentare impianti sportivi; quando è ’urbano’ si applica a luoghi pubblici della città.

Il sospetto era scattato già a fine primavera, quando gli investigatori della Squadra Mobile, notando un uomo uscire ed entrare ripetutamente dal locale, lo avevano sorpreso a spacciare droga al suo interno in due circostanze diverse, in una delle quali gli avevano trovato addosso ben 16 involucri di cocaina, suddivisi in dosi e pronti al consumo, oltre a una somma di contanti, probabilmente risultato dell’attività di spaccio.

Dopo questi ripetuti episodi, la divisione anticrimine ha emesso, tramite un provvedimento firmato dal questore Claudio Mastromattei, un daspo urbano a carico dell’uomo, che per due anni non potrà accedere non solo al bar in questione, ma anche a tutti gli esercizi pubblici e parchi all’interno di un’ampia area di Forlì, pena la reclusione per tre anni. L’episodio ha permesso alle forze dell’ordine di riscontrare l’abituale presenza, all’interno dello stesso locale, di numerosi pregiudicati. Per questo, il questore ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio per una settimana, per consentire al proprietario di riorganizzarsi rispettando le condizioni di sicurezza.

Sofia Vegezzi