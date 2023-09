Bar della cooperativa II Giugno: nuova vita con Cinzia e Davide

Cambio di gestione all’ex Bar Giardino di Cusercoli di proprietà della Cooperativa ricreativa culturale II Giugno. Da poche settimane infatti al timone del locale ribattezzato Social Club in via 2 Giugno 20 troviamo Cinzia e Davide, amici e soci con la passione per la pinsa romana (quella con tanta acqua e più di 70 ore di maturazione). Cinzia è artigiana non nel settore della ristorazione mentre Davide nasce come cuoco e per 20 anni ha fatto il barman. "Cercheremo di far ritornare il locale ad essere – precisano – un punto di riferimento per il paese e per le sue attività anche grazie all’aiuto dei soci della cooperativa. Le nostre parole d’ordine sono: al Social Club ci mangi, ci bevi e ci stai bene e puntiamo a richiamare i giovani di tutte le età e non solo. Siamo aperti dalle 15 alle 23 - 24 dal martedì alla domenica e tra i nostri punti di forza ovviamente la pinsa artigianale alla romana con la sua tipica forma ovale, croccante all’esterno, morbida all’interno e leggerissima. Il mix di farine che abbiamo realizzato – aggiungono – per la sua preparazione è composto da farine di frumento e soia alle quali si uniscono riso e pasta madre. Il risultato è un impasto idratato, povero di grassi e zuccheri". Oltre alla pinsa Cinzia e Davide propongono hamburger e fritti anche da asporto.

Ma la nuova gestione punta anche alla socialità a partire dalle serate di musica e al ballo. "Tutti i sabati a partire dalle 21 – concludono – Social Balera sempre con un artista diverso e il martedì sera proponiamo la scuola di balli latini con i ragazzi di ‘Adoro salsa velada’ e a seguire, dopo i corsi, serata latinoamericana. Inoltre cercheremo di utilizzare al meglio la sala polivalente molto adatta per compleanni e feste private".

