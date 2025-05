Bar della Piscina, si riparte con la stagione estiva

Ha riaperto i battenti in occasione dell’avvio della stagione estiva il ‘Bar della Piscina’ a Meldola con una bella festa tra musica, degustazioni e spettacoli che ha coinvolto famiglie e bambini in particolare.

Il locale da anni rappresenta un importante punto di riferimento per giovani, famiglie e sportivi che frequentano l’impianto per attività ricreative, sportive e momenti di relax. In occasione della riapertura, l’Amministrazione Comunale, con il sindaco Roberto Cavallucci, ha portato il proprio saluto, ringraziando il gestore Evergreen per il costante impegno nella valorizzazione di uno spazio tanto apprezzato dai cittadini.

o.b.