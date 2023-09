Bar e ristoranti, menù a tema: sapori tipici

I bar, ristoranti e locali hanno accolto la proposta lanciata dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria e lanceranno un menù speciale romagnolo, un itinerario enogastronomico nel territorio al prezzo massimo di 14 euro. Dopo il successo delle prime due edizioni, diversi locali hanno quindi aderito al circuito culinario, oggi e domani, tra musica e buona cucina. Gli esercizi pubblici sono il Bar Pasticceria Lovo in Piazza Saffi 16, You Cafè in piazza Saffi 34, Sirtaki in via Giorgio Regnoli 15A, Ferri & Menta in via G. Regnoli 41A, Petite Arquebuse2 in corso G. Garibaldi 52, La Baita del Buongustaio in corso Garibaldi 111, Bovino in piazza Cavour presso il mercato coperto, Nati a Forlì in piazza Cavour 33 e Jump Cafè in piazza Morgagni 7. I forlivesi potranno così assistere agli spettacoli musicali dedicati ai giganti del liscio Carlo Brighi, Zaclen, Secondo e Raul Casadei e alle esibizioni delle scuole di ballo della Romagna, gustando i prodotti tipici in una Piazza Saffi trasformata in una balera d’altri tempi.

"Noi proponiamo un menù con cappelletti al ragù fatti in casa – spiega Paolo Bertinelli, titolare del bistrò Ferri&Menta – accompagnati da un calice di vino rosso del territorio a 14 euro e ci auguriamo che l’offerta abbia successo anche perché il locale è vicino alla zona dello spettacolo: siamo pronti ad accogliere con piacere i clienti". Christian Palazzi del bar Lovo pasticceria lancia invece un menù casereccio con la classica piadina e affettati, con a seguire come dolce la ciambella e un bicchiere di albana, sempre al prezzo di 14 euro".

Gianni Bonali