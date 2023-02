Bar, quartieri, polisportive: dove si vota

A Forlì sono 19 i seggi per le primarie Pd. Eccoli elencati. Centro città: circolo Asioli (corso Garibaldi 280) e piazza Cavour 41; Bussecchio: sede di quartiere di via Fontanelle 8; Carpena: via Elio Magnani 4; Ca’ Ossi: sede dell’ex circoscrizione di via Curiel 51. Carpinello: via Cervese 2211; San Leonardo e Villa Selva: via del Bosco 22A; Pievequinta e Casemurate: Palazzo Morattini, in via Armellino 33. Cava: centro sociale di via Sillaro 42. Ospedaletto: via Somalia 2, alla Taverna Verde; Foro Boario: ex circoscrizione dell’omonimo piazzale. Resistenza e fratelli Spazzoli: centro documentazione di via Paulucci Ginnasi 15; Romiti: sede di quartiere di via Sapinia 40; Roncadello e Villafranca: polisportivo ‘Cimatti’ di via Pasqualini 4; Ronco: presso la Spi Cgil di via Bidente 13; San Martino in Strada: palestra ‘Marabini’ di viale dell’Appennino 496C; Vecchiazzano: polisportivo sede di quartiere di via Pigafetta 19; San Lorenzo in Noceto: circolo Arci di viale dell’Appennino 638. Villagrappa: circolo Pd di via Ossi 36.

Così invece negli altri 14 comuni. Bertinoro-Panighina: circolo Arci di via Saffi 27 (qui si voterà dalle 8 alle 13) e via Consolare 2563 (aperto dalle 14 alle 20); Santa Maria Nuova: via della Palestra 133 presso la Polisportiva 1980; Fratta Terme: ex negozio di via Loreta 26 (dalle 8 alle 13). Forlimpopoli Centro: Torre Civica Orologio di piazza Garibaldi; Forlimpopoli e Selbagnone: consulta di circoscrizione in piazza Aramini e alle ex scuole elementari di via San Paolo-Sant’Andrea. Castrocaro e Terra del Sole: circolo Pd di piazza Martelli 4; Dovadola: sede Spi Cgil di via Matteotti 16; Rocca San Casciano: circolo Pd di via Cairoli 1; Portico e San Benedetto: sala Iris Versari di via Tosco Romagnola 30; Meldola: Arena Hesperia, via Roma 36; Civitella: bar ‘Il Giardino’ di via 2 giugno 20; Galeata: associazione Teodorico in via Cenni 10; Santa Sofia: centro culturale Sandro Pertini di via Porzia Nefetti 3; Modigliana: sala Bernabei di piazza Matteotti 5; Tredozio: auditorium di piazza Vespignani 25. Predappio: circolo Pd di via Gramsci 5; Premilcuore: circolo Pd di piazza Caduti 16.