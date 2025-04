Baracca, finalmente la palestra: "Un riferimento nazionale"

L’attesa è stata lunga – parliamo di ben 32 anni – ma ora l’istituto aeronautico Baracca ha finalmente inaugurato la sua nuova palestra: una struttura all’avanguardia realizzata come appendice dell’edificio di via Montaspro 94. Fino ad oggi gli studenti, la maggior parte fuorisede, hanno sfruttato palestre di altre scuole, servendosi del servizio di trasporto scolastico, con dispendio di tempo.

La palestra, realizzata in legno lamellare semicircolare e completa di spogliatoi, ha dimensioni di 33 metri per 24 e una superficie utile di circa 785 metri quadrati. In copertura è stato installato un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 18 Kw, ed è presente un impianto solare termico con capacità di 960 litri. L’impegno economico complessivo è stato di 2 milioni e 500mila euro, in parte coperti dalla Provincia. "I primi paletti – spiega il presidente della Provincia Enzo Lattuca – sono stati messi nel 2019, con ambizioni più contenute, infatti si pensava a una tensostruttura. Poi è arrivato il Pnrr e il progetto si è fatto più ambizioso, ma poco dopo l’aumento dei costi ha reso i fondi disponibili insufficienti. Così la Provincia ha deciso di aggiungere ai 2 milioni del Pnrr altri 500mila euro".

"Siamo felici di poter inaugurare finalmente la nostra palestra – commenta la dirigente scolastica Maura Bernabei –, una struttura funzionale e di grande bellezza architettonica che porterà nuovo impulso alla didattica delle scienze motorie, per la gioia dei nostri ragazzi".

All’inaugurazione anche una piccola rappresentanza di studenti: "Ora abbiamo un luogo per esprimerci, svagarci e creare nuovi ricordi. Molti di noi sono fuorisede e vivono in convitto, perciò la scuola rappresenta una seconda casa e questa giornata significa tanto".

L’inaugurazione, suggellata da Lattuca con un simbolico tiro a canestro, diventa per il presidente della Provincia anche l’occasione per fare il punto sull’edilizia scolastica tout court: "Il compimento di questo progetto al Baracca è un passo importante per il tessuto scolastico, anche perché quest’istituto è un punto di riferimento a livello nazionale. Siamo in dirittura d’arrivo anche con altri interventi che incrementeranno gli spazi a disposizione delle scuole del territorio. Presto saranno terminati i lavori all’ex Olivetti che offrirà 22 aule e laboratori per la rete delle scuole forlivesi e stiamo lavorando anche alla nuova palazzina con 8 aule all’interno del centro studi. Si tratta di avanzamenti strategici importanti che ci riempiono di soddisfazione per il lavoro fatto, consapevoli che altro ancora ci aspetta".

Anche la consigliera regionale Valentina Ancarani, ex consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, commenta il risultato: "In questa scuola, cinque anni fa, feci il mio primo intervento nel mio ruolo in Provincia, e anche allora parlammo della volontà di realizzare una palestra. Questa è la realizzazione di un sogno".