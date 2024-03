Barbara Rossi: "Case popolari vuote?. Sono appena restaurate. E 22 agli alluvionati"

Barbara Rossi, il candidato sindaco di centrosinistra Graziano Rinaldini ha detto che ci sono 190 appartamenti di edilizia popolare attualmente vuoti perché mancano i soldi per sistemarli. Come risponde?

"Che non corrisponde alla verità. Abbiamo molto accelerato sul ripristino degli alloggi e nel 2023 sono stati stanziati un milione e 250mila euro che ci hanno consentito di ripristinare 112 appartamenti e altri 42 saranno disponibili entro fine marzo. Anche in questi giorni, con Acer, stiamo mettendo a punto un cronoprogramma di interventi che ci consente proprio di stabilire le giuste priorità per i prossimi lavori".

Quindi il numero di appartamenti attualmente inutilizzati è inferiore a 190?

"Si tratta di un numero fortemente variabile che non è possibile fotografare. Non so da dove Rinaldini abbia tratto questo dato".

Le case popolari possono essere la risposta a un mercato immobiliare difficile, in cui tanti faticano a trovare un affitto? Anche il mondo economico se ne lamenta.

"La mancanza di immobili in affitto è un problema nazionale, non forlivese. Sappiamo che la fragilità delle famiglie è molto aumentata negli ultimi tempi e siamo pronti a fare il possibile per sostenere chi ha bisogno".

Avete destinato alcune case di edilizia popolare agli alluvionati?

"Sì, 22 e abbiamo firmato la proroga per ulteriori sei mesi, come previsto".

Sulla palazzina di via Autoparco nel quartiere San Benedetto, fortemente colpita dall’alluvione, avete scelto di non concedere la gratuità di alcuni servizi. Avete agito nel rispetto del regolamento, ma non era davvero possibile dare un aiuto in più?

"La situazione di quel condominio era molto complessa perché ha subìto danni importanti e molte famiglie non hanno potuto usufruire dei loro alloggi o, comunque, hanno potuto farlo parzialmente. Noi siamo intervenuti riconoscendo una riduzione dei canoni di locazione in maniera proporzionale ai danni subiti. Alla fine dell’anno abbiamo riconosciuto una scontistica che ammonta in tutto a 46mila euro".

Passiamo al caso ‘cucine’: alcuni degli alluvionati ai quali erano state promesse, a causa di una mancanza della ditta fornitrice, hanno ricevuto al loro posto 1.620 euro. Molti di loro sostengono che siano pochi per comprarne una nuova. Quello era il costo per il Comune, all’ingrosso, ma il singolo cittadino non ha lo stesso potere d’acquisto...

"Vanno fatte alcune precisazioni. Continuiamo a parlare di cucine, ma in realtà era previsto l’acquisto di ‘moduli cucina’ di circa tre metri. Quando c’è stato il problema con il fornitore, tutte le famiglie sono state contattate e molte si sono dette soddisfatte per il bonifico. L’ammontare del bonifico stesso non è casuale: abbiamo fatto ricerche di mercato e abbiamo trovato diversi fornitori che per moduli da cucina chiedono cifre di circa 1.400 euro. Capiamo la posizione degli alluvionati che stanno vivendo una situazione di grande tensione, ma viene il dubbio che chi parla di ‘beffa’ stia strumentalizzando la situazione".

Se non era possibile comprarne altre, non si poteva almeno alzare il budget di 77mila euro?

"I 77mila euro in questione sono frutto di un impegno di spesa fatto mesi fa e non era possibile modificare la cifra in tempi brevi. Allo stesso modo, se avessimo dovuto proporre un bando per un nuovo fornitore i tempi si sarebbero allungati moltissimo, mentre il nostro scopo era proprio quello di garantire a tutti di avere una cucina in tempi brevi".

Mesi fa il sindaco lanciò l’allarme sui profughi minori non accompagnati. Dopo i numerosi sbarchi delle ong nella vicina Ravenna, com’è la situazione?

"Nel 2023 sono stati 57, mentre dal primo gennaio a oggi ne sono arrivati 36. Sono quasi tutti maschi in un’età tra i 15 e i 18 anni e in effetti la situazione non è semplice, ma noi lavoriamo ogni giorno per garantirne l’accoglienza e per offrire loro percorsi educativi e di inclusione adatti".

Una commissione dedicata agli affidi diede come input quello di privilegiare situazioni in cui i minori restino in famiglia. Com’è oggi la situazione?

"È attivo il programma ‘Pippi’ che si prende cura di 10 famiglie fragili, allo scopo di ridurre il rischio di maltrattamenti".

Nel 2019, Zattini promise che i servizi sociali non sarebbero stati smontati perché, anche se erano un’eredità della sinistra, funzionavano bene. Lei che viene da destra sottoscriverebbe questa affermazione?

"Quando qualcosa funziona se ne prende atto, del resto i servizi sociali non sono né di destra, né di sinistra. A questo proposito, abbiamo appena inaugurato la nuova sede in via Oberdan che unifica tutti gli uffici garantendone una migliore fruibilità nel rispetto della semplificazione e della riservatezza".

Passiamo alla politica. Come procederà Centrodestra per Forlì? Con quali prospettive?

"Il nostro obiettivo è la rielezione di Zattini. Per farlo mettiamo a disposizione la nostra esperienza e alcuni dei nostri progetti pensati per la crescita della città. Quale sarà la forma è ancora da definire".

Perché è sfumata l’intesa di cui si parlava diffusamente, quella con Forza Italia?

"Non è sfumata nessuna intesa, dato che questa intesa non c’è mai stata. Certo, abbiamo dialogato, ma così come dialoghiamo con tutti, nella consapevolezza che siamo nella stessa squadra e il nostro impegno va nella medesima direzione: il bene della città".