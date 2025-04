Barbara Siboni (Ronco): "Tra le priorità il ’Lido’, la viabilità e le aree verdi"

Con 242 preferenze, non solo Barbara Siboni è stata la più votata per il quartiere Ronco, ma in tutti i 21 quartieri della città è anche la seconda più votata in assoluto dopo Stefano Valmori ai Romiti. Impiegata al Campus universitario di Forlì, è nata e cresciuta al Ronco.

Barbara Siboni era la prima volta che si candidava per il quartiere? "Vivo qui da 58 anni, conosco bene i posti, ma questa è stata la prima volta per me".

Perché ha deciso di mettersi in gioco? "Reputo che sia senso civico quello di proporsi per il proprio quartiere, anche perché, come dicevo, sono sempre stata qui. Mi è capitato di andare alla riunione che l’amministrazione ha fatto per il progetto del Ronco Lido. Lì ho potuto toccare con mano anche le criticità che riguardano il nostro quartiere. Siamo sempre pronti a lamentarci per le cose che non vanno, ma mai a metterci in prima persona per cercare di risolverle o anche solo per provare a ragionarci sopra. Ho pensato che fosse il momento di farlo".

Come ha svolto la sua campagna elettorale? "Molte persone le conoscevo già, e loro conoscono me. Ho girato per le vie, le strade e ho parlato con persone, sia quelle con cui ero già amica, sia quelle che ho visto per la prima volta. Poi ci sono i social".

Ha ricevuto un gran preferenze, se l’aspettava? "Mi sono stupita io per prima. Forse i miei interventi in pubblico, piuttosto accalorati, hanno interessato i partecipanti e il passaparola ha fatto il resto".

Interventi accalorati su cosa? "A partire da quello che sarà il futuro del Ronco Lido. Capire quali saranno le attrezzature che saranno installate. Ci sono vie che hanno un traffico eccessivo e altre dove si raggiungono anche velocità elevate, vorrei capire se fosse possibile fare qualcosa per dissuadere gli automobilisti ad andare così veloce. D’altro canto ci sono stradine più chiuse, dove forse sarebbe il caso di installare qualche telecamera".

Anche interventi per promuovere la socialità delle persone? "Bisogna assolutamente mettere mano a piazza Berlinguer che, al momento, è ai minimi storici e quindi è poco fruibile, qui si potrebbe trovare il modo di realizzare qualche spazio per i ragazzi, che non hanno un punto di riferimento all’interno del quartiere: mettere qualche sedia, qualche panchina".

Ci sono altri parchi da poter curare? "Ce ne sono due all’interno del quartiere molto belli e curati, ma anche qui sarebbe bene aggiungere un tavolo e qualche panca, dove anche le persone più grandi possano ritrovarsi per fare due chiacchiere o una partita a marafone".