"Barbieri ultracentenari" Premio alla bottega storica

di Oscar Bandini

Nei giorni scorsi sette imprese ultracentenarie iscritte nel registro nazionale delle imprese storiche delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, sono state premiate nella sede della Camera di Commercio della Romagna a Rimini. Salgono, così a 26 le imprese delle nostre province iscritte nel registro, che possono fregiarsi del marchio ‘Impresa storica d’Italia’. Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, insieme al segretario generale, Roberto Albonetti, al vice presidente Fabrizio Vagnini e al componente di giunta Gaetano Callà hanno consegnato a ciascuna impresa una targa con l’attestato di iscrizione, e una vetrofania.

Tra i premiati per il forlivese oltre all’Albergo ristorante Acquacheta di San Benedetto in Alpe troviamo la società ‘EG&L Parrucchieri’ di Civitella la cui attività è partita nel lontano 1882. Siamo in piazza Matteotti 56 in pieno centro storico, a pochi passi dalla Rocca del Castello e qui troviamo Gastone ed Eros Mambelli, babbo e figlio che ci raccontano la nascita e la trasformazione della storica barberia civitellese.

"L’attività di barbiere a Civitella della famiglia Mambelli risale al 1882 – precisano Gastone ed Eros – quando Angelo Mambelli (detto anche "e gob de generel" in quanto era stato attendente di un generale in guerra) aprì la prima bottega da Barbiere in San Filippo, rione del centro storico del paese. Ne ereditò l’attività il figlio Luigi Mambelli, detto Luison, nel 1915 e la trasferì in piazza Matteotti 1, a circa 20 metri da dove è oggi. Luison al mattino faceva le mine per costruire la strada verso Cigno e al pomeriggio faceva barba e capelli".

Suo figlio Gastone Angelo già da giovane iniziò a fare esperienza in bottega tanto che nel 1948 la ereditò trasferendola in piazza Matteotti al numero 22. Sotto la denominazione ‘Mambelli Gastone Angelo’ l’attività proseguì negli anni e da piazza Matteotti 22 si spostò in piazza Giordano Bruno numero 6 per poi ritornare nuovamente in piazza Matteotti numero 56. A partire dal 2001 la società è intestata al figlio Eros con la denominazione ‘E G & L Sas di Mambelli Eros & C’.

Venendo all’oggi è Gastone a ricordarci che nella sua bottega sono "passate tante persone, famose e non. Eravamo sempre aperti dalle 7 alle 20 ad esclusione del lunedì e la clientela non mancava in quanto il paese e le campagne erano molto abitate non come ora. Pensate – aggiunge – che a Civitella c’erano ben 5 barbieri. La mia prima barba l’ho fatta nel 1947 dopo la licenza elementare". Il figlio Eros, presidente della Banda Comunale Maurizi, entra in attività nel 1978 e dopo aver fatto esperienza professionale anche a Parigi, ha puntato ad ampliare i servizi ed ora gestisce un salone per uomini e donne oltre al solarium e doccia abbronzante trifacciale.