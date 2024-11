Barducci presenta ‘La vita oltre la paura’

Alle 20.30 il teatro Italia di Rocca San Casciano, ospiterà Sergio Barducci, sammarinese, giornalista televisivo, autore e conduttore, che, alla sua professione giornalistica, affianca quella di scrittore. Presenterà il suo libro ‘La vita oltre la paura’, edito da Minerva. Anna è una giovane sposa che, dopo una lunga trafila burocratica per ottenere i permessi necessari a raggiungere New York, dove la attende Marino, il marito sposato pochi mesi prima, salpa da Genova a bordo della più bella nave della Marina mercantile italiana: il transatlantico Andrea Doria, che leva le ancore dal porto di Genova il 17 luglio 1956, alle 11 del mattino. È raggiante, per la gioia di poter finalmente abbracciare il suo amato Marino, da cui la separano appena nove giorni di viaggio, a bordo di quella nave moderna e veloce, che si appresta a compiere la sua centunesima crociera. Insieme a lei salgono a bordo altri 1.133 passeggeri, molti dei quali nella famigerata ‘classe turistica’, come elegantemente è stata ribattezzata la vecchia ‘terza classe’ destinata ai viaggiatori più poveri. L’arrivo a New York è previsto all’alba del 26 luglio, ma… Modererà la serata Debora Grossi.

