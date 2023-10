Barista e cameriere con esperienza

Il Caffè del Teatro di Venturi Davide di Longiano (FC), cerca un baristacameriere per svolgere mansioni di bar e sala, preferibile se in possesso di esperienza e in possesso di auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Contratto a tempo indeterminato. Si richiedono candidati sotto i 36 anni. Orario: da mercoledi a venerdi dalle 17 alle 21, sabato e domenica dalle 15 alle 21.