Baristi, pioggia di tagliandi

In redazione conrinuano ad arrivare numerosi i tagliandi per individuare il (o la) miglior barista di Forlì e del comprensorio. Sulle pagine del quotidiano ogni giorno (tranne il lunedì) si trova stampato un coupon. È sufficiente ritagliarlo, compilarlo con il nome del proprio barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora, conservarlo per poi consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. La data per l’ultima pubblicazione è domenica 19 febbraio, mentre la consegna sarà possibile fino alle 12 del 20 febbraio.