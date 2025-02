Baristi, vince Patrizia Scavone. Al Carlino oltre 15mila tagliandi

Sono state settimane emozionanti, divertenti e coinvolgenti e ora, dopo un attento conteggio di tutti i coupon, giunge al termine anche la settima edizione dell’iniziativa del Carlino e degli sponsor Fipe Confcommercio ed Estados Cafè, dedicata ai migliori baristi di Forlì e del comprensorio. In totale in redazione sono arrivati 15.221 tagliandi, una cifra che non è solo un numero, ma la conferma di dell’affetto dei lettori per il nostro gioco – che non ha mai voluto essere una competizione, ma un modo per divertirsi insieme – e soprattutto per i i loro baristi del cuore. Nella classifica ben 20 baristi di Forlì e del comprensorio hanno ricevuto almeno un voto.

A piazzarsi al primo posto è un volto noto dell’iniziativa: Patrizia Scavone del bar Senza Tempo di Meldola si è sempre classificata nelle posizioni più alte, ma non era mai riuscita a conquistare la medaglia d’oro. Quest’anno l’ha ottenuta con 3.409 tagliandi a suo nome. Lo scorso anno Patrizia era arrivata terza con 3.042 voti, dunque ha ottenuto il primato con un balzo di 367 preferenze.

Andiamo avanti con la classifica: al secondo posto c’è Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro con 2.944 voti. Lo scorso anno Alessandra era arrivata quinta con 2.085 voti, quindi anche lei quest’anno è riuscita a superare se stessa. Terzo c’è Roberto Zanetti, del bar Roby & Roy: per lui sono arrivati 2.831 coupon. Roberto è un fedelissimo dell’iniziativa, già arrivato primo nel 2020, mentre altri dipendenti del suo bar si sono aggiudicati il podio negli anni successivi: lo scorso anno, ad esempio, Linda Maltoni arrivò seconda. Quarta si è posizionata Lucia Di Maio, del bar La Loggia di corso della Repubblica. Per lei 1.212 voti: un netto miglioramento rispetto alla scorsa edizione quando era arrivata settima. Quinta troviamo Oana Vornicu, del bar Kiss Emma (il bar Centrale della Cava, in piazza don Mario Ricca Rosellini); Oana ha collezionato 1.166 coupon a suo nome. Al sesto posto una new entry rispetto alle edizioni precedenti, Lorella Pierguidi dell’antica Pasticceria di via Oriani (643 voti), poi a seguite ecco Alessia Azzaretto (626) del Caffè del Viale di Meldola. Ottavo c’è Franco Visani del bar Franco 36 di Trivella di Predappio con 601 punti. A seguire, Stefano Zozzi, del Caffè 44, ha ottenuto 500 voti.

A seguire, Oana Monteanu, del bar tabacchi Di Lorenzo di via Ravegnana al Foro Boario, ha avuto 295 preferenze. Poco distante, con 145 voti, incontriamo Gianluca Dall’Oro, del Chiosco di Porta Schiavonia. Sandy Vargellini, della Pasticceria Mengozzi (anche lei alla Cava, in via Tevere), ha avuto 121 coupon. Andrea Lombini, del bar Da Loro di Predappio, ha ottenuto 80 preferenze.

Altri tre baristi hanno consegnato i tagliandi l’ultimo giorno e sono regolarmente entrati in classifica, ma non è stato possibile contattarli. I prossimi giorni daremo loro spazio. Non pubblichiamo, infine, i nomi dei quattro baristi che hanno ricevuto meno di 50 voti.

Dei 20 baristi che hanno partecipato al gioco, la maggior parte sono di Forlì città, ma sono rappresentati anche diversi Comuni del comprensorio: Meldola, Bertinoro e Predappio. Di questi ben due sono sul podio, ovvero Meldola e Bertinoro. Ciascuno di loro ha raccontato sul giornale la propria storia personale e imprenditoriale, componendo così un lungo affresco su una delle professioni più amate.

Anche quest’anno la maggior parte dei voti erano destinati a delle donne: bel 13 su 20, ma, a differenza dell’anno scorso, quest’anno tra le primissime posizioni c’è anche un uomo. Su tutti, un dato spicca più degli altri e non è possibile classificarlo: si tratta del grande affetto che, al di là della posizione finale, tutti i partecipanti hanno ricevuto nel corso dei mesi a testimonianza del valore della loro professionalità e, soprattutto, umanità.