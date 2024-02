Baristi, vince Serena Mariotto. Al Carlino oltre 21mila tagliandi

Anche la sesta edizione dell’iniziativa del Carlino dedicata ai baristi è giunta al termine dopo molte settimane emozionanti e divertenti e dopo un lungo conteggio che ha rivelato un risultato sorprendente: in totale in redazione sono arrivati ben 21.322 coupon. Si tratta di una cifra altissima – la seconda più alta di sempre – che conferma l’affetto dei lettori per il nostro gioco, ma soprattutto per i loro baristi del cuore e che supera di gran lunga quella della scorsa edizione che aveva visto in tutto 18.727 voti.

Se lo scorso anno la prima barista in classifica si era distanziata dalla seconda per appena 4 tagliandi, quest’anno il risultato è stato ben più netto: 1.733 schede separano la medaglia d’oro da quella d’argento. La prima in classifica è Serena Mariotto del bar pasticceria Amadori di viale dell’Appennino a San Martino in Strada: ha raccolto in tutto 5.100 coupon. Un risultato senza precedenti: mai gli anni scorsi un primo classificato aveva raggiunto un risultato del genere, basti pensare che nel 2022/23 la vincitrice Michela Bertaccini (anche lei del bar Amadori) aveva avuto 3.084 coupon.

Proseguiamo con la classifica: al secondo posto incontriamo Linda Maltoni del bar Roby e Roy (3.367 voti). Lo scorso anno il secondo posto era stato raggiunto da un’altra barista di Roby e Roy, Sara Pruni. Terza è Patrizia Scavone del caffè Senza Tempo di Meldola con 3.042 voti: stessa posizione dello scorso anno, quando, però, il risultato era stato inferiore, dato che Patrizia aveva ottenuto 2.875 tagliandi.

Andiamo avanti: al quarto posto c’è una barista che non aveva raccolto voti negli anni passati, ovvero Oana Vornicu del bar Centrale della Cava Kiss Emma in piazza don Mario Ricca Rosellini (2.540 voti), poi Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro con 2.085 voti; sesto Salvatore Arnone del Forno Cecchini di viale Risorgimento (1.416); settima Lucia di Maio del bar La Loggia di corso della Repubblica (1.104); ottavo Francesco Malerba della caffetteria Ravaldino (557). Ci spostiamo nella valle del Rabbi: ecco Emiliano Biffi del bar Franco 36 di Trivella di Predappio che ha raccolto 458 coupon. Lo segue al decimo posto Daniela Di Maio del bar St. Louis in via Decio Raggi (396).

Ma anche oltre la top ten ci sono baristi che sono stati capaci di avere un seguito misurabile in centinaia di voti. Basti pensare all’11°, Stefano Pirini di Vitamina’s in via Gorizia (258); oppure Chiara Pieraccini del bar Dozza con 256 punti (al 18° posto c’è un’altra barista del bar Dozza, Chiara Fabbri, con 63 tagliandi). Al 13° posto c’è il bar Fox’s di Predappio nella persona di Luca Foschi (237). Tutti separati da pochissimi voti.

Scorrendo ancora la graduatoria troviamo Giorgio Corsi del Caffè dei Corsi in via delle Torri (137 coupon). È 15ª Laura Torelli del bar ‘La Mora’ di Terra del Sole (126). Mentre Silvia Forlani della pasticceria del Viale (in viale Italia) è a quota 94. Poi troviamo Andrea Lombini del bar ‘Da loro’ di Predappio. Sono ben 21 coloro che hanno ricevuto almeno un voto: di questi, non pubblichiamo i tre che ne hanno ricevuti meno di 50. Da notare che 8 su 21 lavorano in quattro comuni del comprensorio: Meldola, Bertinoro, Predappio e Terra del Sole, a conferma del radicamento della nostra iniziativa anche fuori dalla città.

Di quasi tutti abbiamo raccontato le storie in questi quattro mesi (sono stati 100 i tagliandi pubblicati): a chi è entrato in classifica in extremis chiederemo di parlare i prossimi giorni. Nell’iniziativa non sono mancate numerose new entry, anche in ottime posizioni. La maggior parte dei partecipanti sono donne: ben 13 su 21. E anche quest’anno, come il precedente, hanno conquistato tutto il podio: il primo uomo è in sesta posizione. A margine di numeri e classifiche, però, c’è un’ulteriore riflessione: tutti i partecipanti hanno ricevuto una quantità di affetto che non è possibile quantificare.