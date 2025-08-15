Arriva il ‘Barocco’, Forlì e Cervia insieme: “Più collegamenti”

Forlì, 15 agosto 2025 – Si sono assunti un impegno, i comuni di Forlì e Cervia, sul tema dei trasporti e dei collegamenti tra le due città. Lo hanno fatto mercoledì sera il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il vicesindaco di Cervia Gianni Grandu in occasione della presentazione della mostra 2026 che si svolgerà ai Musei San Domenico. Una sfida lanciata mercoledì sera a Milano Marittima dal presidente dell’associazione ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ che da vent’anni collabora con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì .

“Abbiamo proposto a Start Romagna, e pare che la proposta sia piaciuta, di aumentare i collegamenti tra Cervia e Forlì in occasione delle visite guidate che organizziamo – ha detto Cesare Brusi, presidente di ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ –. In questo modo l’offerta turistica può essere implementata in maniera più strutturale dando la possibilità ai turisti che soggiornano a Cervia di recarsi ai musei per visitare mostre di eccellenza note in tutto il mondo”. La sfida riguarderà la primavera 2026, quando sarà aperta ‘Barocco. Il gran teatro delle idee’, dal 21 febbraio fino al 28 giugno. E l’ha raccolta positivamente il sindaco Zattini: “Speriamo che la candidatura di Forlì e Cesena a capitale italiana della cultura possa aiutare a mettere risorse per i collegamenti come la Cervese e facilitare gli spostamenti. Forlì è diventata una città della cultura della quale deve beneficiare anche chi si reca al mare, e sono pochi i chilometri che ci separano. E poi noi abbiamo un aeroporto che è centrale in questa sfida di mobilità e collegamenti”.

Anche il vicesindaco di Cervia Gianni Grandu ci sta: “È importante pensare a investimenti per collegare le due città che collaborano su tanti fronti. In occasione di questa mostra, ma anche con eventi sportivi come Ironman. È fondamentale renderle più vicine collegandole con più facilità in modo da poter generare una mobilità turistica e che ciascuno possa beneficiare dell’offerta dell’altro comune”. Insomma, quello dei collegamenti resta uno dei punti strategici sui quali Forlì e Cervia hanno bisogno di insistere per aumentare visitatori e turisti.