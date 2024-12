Barriere antiterrorismo in piazza Saffi

"Abbiamo finito di installare le ulteriori protezioni agli eventi natalizi di Piazza Saffi concordati durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto su direttiva del ministro dell’Interno a seguito dell’attentato terroristico di Magdeburgo in Germania". Lo rende noto Luca Bartolini, assessore comunale con delega alla sicurezza. Il Comitato "ha preliminarmente escluso l’esistenza di rischi specifici di attentati terroristici riguardanti la nostra provincia, ma proprio per garantire un ancora più sereno svolgimento delle attività tipiche del periodo, nell’indispensabile cornice di sicurezza, abbiamo deciso una rimodulazione in senso ancor più rigoroso, compatibile con la piena fruibilità degli eventi, delle pianificazioni di sicurezza già normalmente predisposte per questi tipi di circostanze". Le barriere consentono "comunque il passaggio dei mezzi di soccorso e saranno facilmente rimosse durante lo svolgimenti dei mercati settimanali".