Bartolaccio, a Tredozio in tavola l’edizione n. 38

La 38ª Sagra del Bartolaccio torna domani presso il campo sportivo di Tredozio, organizzata dalla Pro loco e dal Comune. Alle 11 apriranno gli stand gastronomici, con specialità della tradizione, fra cui bartolaccio, paciarela (una polenta più liquida e con sugo di pancetta e fagioli), polenta al ragù, salmì di cinghiale, tortellini di marroni e dolci di castagne, caldarroste, vin brulè ed altri prodotti locali.

La popolare manifestazione sarà animata anche da bancarelle degli artigiani e hobbisti, del mercato e da mostre fotografiche, nonché da intrattenimento musicale e artisti di strada, in particolare da Radio Pop Band (info 333.7273495). La sagra, a ingresso libero, si terrà anche in caso di maltempo, essendo gli stand gastronomici al coperto. E’ in programma anche una visita guidata al paese animata da aneddoti e racconti, al via alle 14.30 dagli stand gastronomici e durata di circa 45 minuti.

Per gli escursionisti, da Tredozio partono anche vari sentieri alla scoperta del territorio della valle del Tramazzo e del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, nonché del vulcanino più piccolo d’Italia. In particolare, si svolgerà la seconda edizione del trekking del Bartolaccio, giro ad anello con partenza (ore 10) e arrivo (13.30) alla sagra di circa 7 km e 400 metri di dislivello. L’escursione costa 15 euro a persona e comprende e aperitivo con prodotti tipici. Il ricavato andrà a finanziare le attività dell’Associazione Tramonto di Casa Ponte, che collabora con gli organizzatori della manifestazione (info e prenotazioni 331.5788329 e 339.6460006).

Il bartolaccio, in dialetto ‘bartlàz’ (dalla forma dell’orecchio), è una specialità della tradizionale cucina montanara, fatto con una sfoglia di farina e acqua, riempita a mo’ di calzone o mezzaluna con un ripieno di patate lessate, pancetta, parmigiano di 24 mesi, pepe e sale, "con l’aggiunta dei segreti delle azdòre del paese". In passato era il cibo che i taglialegna e i carbonai lo portavano con sé nel bosco, crudo, dentro il tascapane; poi lo cuocevano a pranzo su lastre di sasso riscaldate sul fuoco, da cui anche il nome di tortello sulla lastra, che però è di forma quadrata e spesso con altri ingredienti.

Ovviamente la ricetta di una volta era più povera, formata di solito da tre ingredienti: patate, pancetta e formaggio pecorino. Ogni paese, per non dire ogni famiglia, si tramanda la sua ricetta, cambiando quindi da zona a zona. Il marchio della ricetta dei bartolacci tredoziesi è stato depositato anni fa dalla Pro loco, come ‘meraviglia della cucina italiana’, presso il ministero dell’Agricoltura, detenendone l’esclusiva. Domenica 9 novembre, infine, la Sagra del Bartolaccio farà il bis.