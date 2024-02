Bartolini (FdI): "Bidentina ancora pericolosa"

Luca Bartolini, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, ritorna sullo stato precario dell Sp4 del Bidente, in particolare nel tratto tra Civitella e Galeata che costringe, secondo l’esponente di FdI ad un vero e proprio ’pericoloso rally’ gli utenti. In effetti, in questo tratto di diverse centinaia di metri, il cordone di asfalto riportato, steso dopo la chiusura di un cantiere di Hera, è sprofondato creando avvallamenti e buche non solo fastidiosi, ma anche pericolosi per i mezzi in transito, in modo particolare per i motociclisti e i ciclisti. "I cittadini in questo anno hanno dimostrato comprensione e pazienza – scrive Bartolini – ma cosa aspetta Hera a dare priorità al recupero della Bidentina rispetto anche ad altre strade oggetto di interventi, ma meno trafficate? Già un anno fa mi ero interessato a questo tratto di strada, perché nel percorrerlo sembrava di fare un giro sulle montagne russe: il cantiere ha coinvolto, a fasi alterne, entrambe le carreggiate – argomenta l’esponente di FdI – Ma mi era stato detto che gli avvallamenti erano normali, dovuti a un assestamento del terreno e che sarebbe stato inutile riasfaltare la provinciale". "E’ passato un anno: in mezzo c’è stata un’alluvione, credo sia arrivato il momento di intervenire e di mettere in sicurezza un tratto di strada che è percorso quotidianamente da migliaia di veicoli. Ma Hera è in ritardo e a pagarne le spese sono tutti i cittadini che vivono o lavorano nella valle del Bidente – conclude Luca Bartolini, che annuncia pure un’interrogazione del consigliere provinciale di FdI, Lucio Moretti –. Ci auguriamo che anche la Provincia solleciti Hera a riasfaltare a regola d’arte una volta per tutte il tratto di strada interessato".

o.b.