Baruffi: "Diffamazione, denuncio la sindaca"

di Quinto Cappelli

Durante il consiglio comunale di Premilcuore, svoltosi lunedì sera, termine ultimo per approvare il bilancio di previsione dell’anno in corso, la sindaca Ursula Valmori ha formalizzato anche il cambio del vicesindaco sfiduciato, Sauro Baruffi, a cui è subentrato come assessore esterno Gioele Fabbri. Nella sua relazione introduttiva la sindaca ha chiesto scusa a quattro dei suoi consiglieri di maggioranza, che giovedì scorso avevano fatto saltare il consiglio comunale per non essersi presentati e per questo bollati dalla prima cittadina come ‘irresponsabili’.

Ma ha mantenuto tutte le accuse nei confronti dell’ex vicesindaco Baruffi, come aveva già fatto giovedì scorso in assemblea davanti ad una sala piena di cittadini. Al termine della relazione scritta, letta dalla sindaca, Baruffi ha esordito: "Delle accuse rivolte nei miei confronti, la sindaca risponderà nelle sedi opportune, perché, se avessi commesso i reati di cui mi accusa, doveva avvisare le forze dell’ordine. Quindi, la querelerò per diffamazione, con l’aggravante politica".

Il caso Valmori-Baruffi non è più quindi una questione personale o politica, ma diventa giudiziaria, se la querela di Baruffi non resterà solo un annuncio, ma seguirà il suo corso. Ma di che cosa è accusato Baruffi da parte della sindaca? Fondamentalmente sono tre le accuse: aver diffuso notizie riservate ai giornalisti, in particolare su una giunta comunale che trattava delle case popolari dell’Acer; aver offeso la sindaca in modo intimidatorio, durante una riunione di giunta; aver chiesto ad un tecnico di rallentare i lavori in un immobile comunale da mettere a disposizione di un’attività culturale.

Nel suo intervento il capogruppo di minoranza, l’ex sindaco Marco Menghetti, si è detto soddisfatto della "riunione chiarificatrice fra i componenti della maggioranza con la sindaca Valmori, che però anche questa sera si è rivolta ancora con toni molto alti nei confronti dei suoi". Anche l’altro consigliere di minoranza ed ex sindaco Francesco Milanesi ha difeso Baruffi: "Noi della minoranza – ha sostenuto Milanesi – non abbiamo mai avuto problemi con lui, anzi, lo ringraziamo per il suo grande impegno per il paese in questi quattro anni". Riguardo al nuovo vicesindaco, per Milanesi "sarebbe stato meglio nominare un eletto e non un assessore esterno", chiedendo al segretario di verificarne la regolarità. Anche il terzo consigliere di minoranza, Roberto Freddi, ha definito Baruffi "un valido interlocutore in comune e nel paese". Fra i consiglieri di maggioranza, presenti al completo e che si sono riconciliati con la sindaca, è intervenuto solo Roberto Leoni, anche se Adina Bura è la capogruppo. Per Leoni (unico iscritto a FdI) "questa maggioranza, col far mancare il numero legale al precedente consiglio, ha voluto dire alla sindaca che siamo ancora un gruppo unito, che ribadiamo di volerla sostenere, ma che quando prende una decisione deve consultare prima la maggioranza, cosa che non ha fatto col cambio di Baruffi".

Poi Leoni sull’accusa della sindaca nei confronti di Baruffi, "che avrebbe diffuso notizie riservate alla stampa", si è chiesto: "Queste notizie hanno provocato danni al Comune? No, zero danni". Baruffi ha poi informato di essersi dimesso ufficialmente dal gruppo di maggioranza, chiedendo di costituire un gruppo misto. Come consigliere provinciale, Baruffi ha comunicato che il programma del Tour del France 2024, con il passaggio da Premilcuore, è confermato dalla Provincia, compresi gli impegni per sistemare le strade interessate. Quando si è trattato di votare il bilancio di previsione 2023, tutti i consiglieri di maggioranza, Baruffi compreso, hanno votato a favore, mentre la minoranza si è astenuta.