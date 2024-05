Baruffi pronto alla sfida. Ecco la squadra in campo

A Premilcuore domani alle 20, presso la sala Ricci, il candidato sindaco Sauro Baruffi presenterà il programma e i candidati della lista civica ‘Tradizione e Progresso’. Seguirà un rinfresco per tutti. Sauro Baruffi, 66 anni, da sempre iscritto alla Lega, consigliere comunale di minoranza, fino a luglio è stato vicesindaco e assessore di maggioranza guidata dalla sindaca Ursula Valmori, che in quel periodo gli ha ritirato le deleghe.

Baruffi, che è anche consigliere della Provincia, spiega: "Il nome della lista contiene la parola ‘tradizione’, perché è nelle sue antiche e forti radici la vera identità di questa nostra comunità premilcuorese, cui si aggiunge ‘progresso’, perché è nel futuro il grande sviluppo che vogliamo dare alla stessa comunità di cui facciamo parte". Rivendicando il fatto di essere tutti premilcuoresi, il candidato sindaco cita John Kennedy: "Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese".

Seguono i capitoli del programma: associazioni, volontariato, cultura, sport, demanio, opere pubbliche, ambiente, servizi, servizi sanitari e sociali, sistema educativo di istruzione, formazione, turismo e tradizioni. Anticipa Baruffi: "Per lo spopolamento, vera piaga del paese, sarà determinante la digitalizzazione del territorio, la possibilità di lavorare in modalità smart working, creando posti di lavoro per giovani nella manutenzione ordinaria del territorio".

Ecco i candidati consiglieri della lista ‘Tradizione e Progresso’: Diletta Maria Marlazzi, 40 anni, operatrice sanitaria nella casa di riposo San Martino; Andrea Centolani Cottignoli, 78 anni, con studio commerciale per farmacie; Aristide Bruchi, 77 anni, pensionato; Debora Fabbrica, 39 anni, direttrice della casa albergo per anziani San Martino; Lorenzo Semenzato, 60 anni, artigiano; Magdalena Wach, 43 anni, dipendente os di San Martino; Maydiris Gonzalez Martinez, 47 anni, dipendente os di San Martino; Manuel Barchi, 40 anni, meccanico; Stefano Baruffi, 45 anni, agente di commercio; Valerie Brocchi, 28 anni, dipendente di strutture turistiche. Commenta Baruffi: "Siamo un gruppo eterogeneo e aperto al confronto con tutti. La nostra priorità? Sarà quella di valorizzare e far progredire il nostro comune". Inoltre, "la lista è civica e a nessuno ho chiesto la tessera di partito. Se eletto, sarò il sindaco di tutti".

Facendo riferimento anche alla sua storia personale vissuta come vicesindaco dal 2019 al 2023, finita con la sfiducia ed il ritiro delle deleghe, Baruffi precisa: "Lista e programma non sono contro nessuno, ma per una visione di futuro diversa. Di fronte alle tensioni degli ultimi tempi occorre un’opera di pacificazione, per il bene comune". Per la poltrona di sindaco, Baruffi si confronterà con la sindaca uscente Ursula Valmori e con Roberto Freddi.