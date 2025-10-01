Basket, appelli dopo lo sciopero: "La curva torni a farsi sentire". Ed è anche l’auspicio del questore

Lo scenario di pubblico nel quale domenica s’è disputata Unieuro-Ruvo di Puglia resterà impresso. Il Palafiera tirato a lucido e brillante dopo la conclusione della seconda parte dei lavori, contrastava col silenzio del pubblico. E a poco è valsa la presenza di varie scolaresche. Mancava la curva: a livello di tifo e partecipazione, l’assenza s’è sentita. I presenti sono stati 3012, ma di cori e canti nemmeno a parlarne.

Era presente in tribuna anche il questore Claudio Mastromattei: "Perché lo sport mi piace tutto – spiega – e, anche se la mia vera passione è l’atletica leggera, mi diverto e seguo l’Unieuro, il calcio, ma anche il tennis e non solo. Ero allo stadio ‘Morgagni’ per Forlì-Ravenna, vado a vedere il Cesena Calcio e se posso non mi perdo una partita dell’Unieuro. E quella di domenica l’ho vista tutta... Solo che all’intervallo ho cambiato posto: ho incontrato il suocero di un giocatore, che è stato mio collega. E sono stato fra gli ultimi a lasciare l’impianto perché alla fine mi piace parlare e confrontarmi con altre persone". Il clima al palazzo ha colpito anche il capo della polizia forlivese: "Si è giocato in un’atmosfera un po’ particolare. Ribadisco che sono a favore di uno spettacolo sportivo per persone civili e corrette, famiglie e bambini, ma aggiungo anche che mi piacerebbe che si tornasse ad avere un palazzetto con tifo e calore. Con gli ultras di nuovo presenti, ma ‘protagonisti’ sugli spalti per la passione e il sostegno alla squadra e non invece per condotte violente che hanno già creato un danno all’immagine di una città e di una tifoseria che vive la pallacanestro con tanto slancio".

L’assenza di tifo al palazzo non ha lasciato indifferente anche Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions e storico tifoso: "Abbiamo vissuto momenti peggiori durante la pandemia da Covid-19, ma c’era un’atmosfera strana, per non dire surreale. Il palazzo è sempre stato fatto di emozioni, suoni e grandi passioni, ma domenica non è stato così. Disputare un campionato senza il tifo della curva, che negli ultimi due anni ha fatto un lavoro eccellente, è una perdita per la squadra e per la società. Spero che i tifosi decidano di riorganizzarsi e di tornare a farsi sentire. Sono convinto che la passione si possa riaccendere". Anche perché, riflette, "per i tifosi il legame non deve essere quello con la società, il presidente o chi altri, ma per i colori del club che resteranno sempre". Ferro fa anche un altro ragionamento: "Quanto successo a Rimini è stata una ferita che ha chiuso male un campionato: sia per gli appassionati che ne hanno pagato le conseguenze, sia per la società che ha subito un danno d’immagine e uno economico. Potrebbe toccare al club Marini provare a coinvolgere il pubblico".

Il ‘Marini’ domenica era presente nella consueta posizione. E proprio Daniele Bravi, presidente del sodalizio, esprime fiducia: "Credo che, con il passare delle partite, se la squadra farà bene, i tifosi non colpiti da Daspo piano piano torneranno".

Marco Zuccherelli, 55 anni, è uno storico allenatore di rugby ma ha un’altra passione: il basket. Faceva parte dei ‘Mostri’ finché, negli ultimi mesi, si è un po’ staccato dalla curva per vicende familiari: "Leggo sui social commenti e prese di posizione che però tendo sempre a prendere con le molle. Auspico che ci possa essere una ricucitura dei rapporti anche perché i dirigenti così come gli allenatori e i giocatori passano, ma una società e i suoi colori restano, così come la passione di noi tifosi". Compatibilmente con i suoi impegni a Marco piacerebbe tornare al palazzo: "Domenica 12 o 19 ottobre mi piacerebbe tornare al Palafiera, anche senza sedermi in curva ma andando in un altro settore e senza fare cori e tifo. Parlo a titolo personale: mi auguro davvero che possiamo tornare tutti a tifare".