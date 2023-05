Basket, domani il poster in omaggio La squadra che fa sognare Forlì è in edicola per i lettori del Carlino

C’è stato un momento, a novembre, in cui nessuno avrebbe immaginato ciò che è accaduto dopo. La Pallacanestro 2.015 Forlì, rinnovata per otto decimi, più due terzi dello staff tecnico, ha inanellato tre sconfitte consecutive. E nella quarta partita, sul parquet del Palafiera, è stata sotto a lungo, fino al canestro decisivo a un secondo dalla fine. Lì è cambiato tutto: il basket biancorosso ha inanellato prima sette vittorie consecutive, poi – dopo uno stop – altre nove. Un totale di sedici su diciassette. Poi due sconfitte consecutive (una ininfluente) e altre cinque successi uno più entusiasmante dell’altro, fino a domenica scorsa sullo storico campo di Cantù, dove Forlì non vinceva da 31 stagioni. In totale (numeri ‘rivisti’ a causa del ritiro di Ferrara) sono 25 trionfi su 30 partite.

È questo cammino che il Carlino e Unieuro (colosso dell’elettronica sponsor della squadra e media partner della nostra iniziativa) celebrano domani con un poster, quello che potete vedere riprodotto qui sopra, con tutti gli autografi dei giocatori, di coach Antimo Martino e dello staff. La foto sarà in omaggio a tutti coloro che domani in edicola acquisteranno una copia del nostro quotidiano.

Come sa chi sfoglia gli album (o le gallerie dello smartphone...) con le immagini della persona amata o dei propri affetti più cari, anche un sorriso rivolto all’obiettivo di una macchina fotografica può muovere i sentimenti. Di certo il gruppo biancorosso di questa stagione ne ha suscitati molti: passione, gioia, grinta, riscatto. A inizio stagione nessuno pronosticava Forlì nemmeno nelle prime tre posizioni del proprio girone: invece è risultata prima su 26 partecipanti. E l’ha fatto, come detto, con un gruppo tutto nuovo, formato da giovani, ragazzi umili, grandi lavoratori, persone per le quali Forlì era la prima grande chance della carriera oppure quella per il rilancio dopo un infortunio. Ecco il segreto del successo e del rapporto strettissimo che si è formato fra squadra e tifosi. Nel girone di ritorno è cresciuto il pubblico del Palafiera, che si è assestato attorno ai 4.000 in occasione dei sentitissimi derby – vinti – contro Fortitudo Bologna e Rimini. Non è un caso se i ragazzi hanno voluto metterci le firme: hanno dato, anche stavolta, qualcosa di più, di personale. Come già tante volte in campo.

A questo punto, si può dire che il poster abbia un ultimo importante significato: esce domani, alla vigilia di gara1 dei quarti di finale playoff. La prima di tre potenziali serie, fino alla finalissima: chi vince tre partite passa il turno. Mancano nove vittorie alla promozione in serie A. Squadra e pubblico si incontrano idealmente in edicola, in attesa di farlo al Palafiera, fino all’ultima partita.