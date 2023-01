Basket e calcio, sugli spalti è tornato l’entusiasmo

Sarà l’anno dello sport forlivese? Di certo, dopo periodi di vacche abbastanza magre, basket e calcio stanno ritrovando successi ed entusiasmo. Partiamo dalla palla a spicchi, sport cittadino per eccellenza. La Pallacanestro 2.015 targata Unieuro, è prima in classifica: 12 vittorie e sole 3 sconfitte, alla pari di Cento e Pistoia. Soprattutto, la squadra di coach Antimo Martino ha riacceso il feeling col pubblico, come si è visto in occasione dei derby contro la Fortitudo Bologna (oltre 4mila persone al Palafiera) e Rimini, più di 3.500 tifosi. La stagione è lunghissima e la parola promozione per ora è bandita: solo due squadre saliranno in serie A, ma l’impressione è che Cinciarini e compagni potranno lottare fino in fondo.

Anche in casa dei ’galletti’, e siamo al calcio, si respira un’aria di rinnovato interesse dopo alcune stagioni travagliate. Il Forlì allenato da Mattia Graffiedi si è riaffacciato nei quartieri alti della serie D: ora è secondo nel girone D. Purtroppo la capolista Giana Erminio ha ben 11 punti in più e sembra aver già in mano il primo posto, l’unico che assicura la promozione (dalla seconda alla quinta disputano i playoff). Ma il bel gioco dei biancorossi e il ruolo da protagonista di alcuni giovani, anche locali, ha riacceso l’interesse della piazza.

Testi di Fabio Gavelli