Basket: Rimini batte Unieuro Forlì 81-73, unico successo nei derby dal 2022

Domenica 27 ottobre 2024. È una data che i tifosi e gli appassionati di basket riminesi dovrebbero ricordare e avere bene in mente. Quel giorno infatti la squadra di coach Sandro Dell’Agnello superò l’Unieuro al Flaminio 81-73 per quello che ad oggi è l’unico successo degli adriatici negli otto derby disputati contro i forlivesi a partire dalla stagione 2022-2023, vale a dire quella successiva al ritorno in A2 dei riminesi.

Le altre sette sfide giocate a partire dalla stagione 2022/23 a oggi, li ha vinti tutti Forlì. Partendo dai tre disputati due stagioni fa: sabato 17 settembre al Palafiera nella partita di Supercoppa, gara inutile perché la qualificata del gruppo era già Cento, Forlì sconfisse Rimini 68-63. Anche in campionato arrivò una doppia vittoria forlivese. La prima il 9 ottobre al Flaminio con gli uomini di Martino che vinsero 79-84, mentre mercoledì 4 gennaio 2023 a Forlì l’Unieuro vinse una gara senza storia 87-65.

Tris analogo anche nella stagione 2023-2024, a cominciare proprio dalla Supercoppa: venerdì 15 settembre finì 67-61, stavolta in una gara determinante per la qualificazione. Poco più di un mese dopo, domenica 22 ottobre, dopo aver scontato giocando a Ferrara le due giornate di squalifica del proprio campo, l’Unieuro tornò ad esibirsi al Palafiera e la sua avversaria fu proprio Rimini, che i forlivesi riuscirono a sconfiggere 76-68, in rimonta e dopo un tempo supplementare. Tassinari alla fine dei regolamentari vide girare sul ferro e poi uscire il tiro della possibile vittoria riminese: Forlì poi dominò nei 5 minuti oltre il 40’.

Sabato 23 dicembre al Flaminio, invece, si è giocato il primo derby con Sandro Dell’Agnello in panchina: gli adriatici chiusero avanti 50-40 i primi due quarti, poi crollarono nella seconda metà di fronte a una Unieuro che, pur senza Allen, vinse alla fine 68-80 e nello specifico assemblò un parziale di 18-40 nella seconda metà di gara.

Nella stagione in corso, dopo la sopra citata vittoria dei padroni di casa a Rimini (segni particolari: Demonte Harper segnò il suo massimo di punti in carriera, 38). Ma Forlì si è presa la rivincita in casa nella gara di ritorno il 19 gennaio. Si giocò a curve vuote: la Prefettura di Forlì-Cesena vietò la trasferta ai riminesi per motivi di ordine pubblico e la Curva Nord si astenne dal tifo per protestare contro una decisione che, in futuro, avrebbe potuto penalizzarla a sua volta. In un clima particolare, Forlì prevalse 78-73. Il bilancio stagionale è 1-1, fino a oggi.

Da sottolineare che dopo quella partita, Rimini ha chiuso la stagione con nove vittorie e sette sconfitte (otto se includiamo quella nella semifinale di Coppa Italia contro Cividale), mentre capitan Cinciarini e compagni hanno avuto un cammino migliore con 11 vittorie e cinque sconfitte. Ora il testa a testa si sposta nella semifinale playoff.

Stefano Benzoni