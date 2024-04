Basta con le attività che operano fuori dalla legalità

Circa 300 chili di carne mal conservate e per questo sequestrati, cucina sporca e lavoratori in nero. Risultato? Sedicimila euro di multa e prescrizioni da seguire per rimettersi nei binari della legalità. Il tutto a carico di un circolo ricreativo di Forlì. A scoprire le irregolarità sono stati i controlli dei carabinieri del Nas, che hanno segnalato all’Ausl Romagna, per quanto di sua competenza, le carenze riscontrate. Il lavoro dei carabinieri è stato straordinario e al Comando dell’Arma vanno i nostri complimenti. A questo va aggiunto che, da anni, abbiamo chiesto alle istituzioni e a chi di dovere di vigilare con attenzione su quelle attività come circoli privati e feste (o pseudo tali...) e a quanto normalmente sfugge alla normale rete dei controlli.

Le attività imprenditoriali sono soggette a regole estremamente chiare, sia dal punto di vista fiscale che igienico-sanitario. Purtroppo c’è chi le regole le aggira, provocando una serie di danni, anzitutto ai propri concorrenti, perché si configurano con tutta evidenza casi di concorrenza sleale. Sull’insalubrità degli alimenti c’è un rischio riguardante la salute pubblica e dunque di chi poi si mette a tavola in questi posti. Dal punto di vista fiscale ci chiediamo come veniva gestito il rapporto del titolare con i soci del circolo. Dietro la dicitura ‘circolo ricreativo’ si nasconde, a volte, ben altro. Sono di fatto attività di ristorazione vera e propria, che operano in una zona ‘grigia’, dove mancano le garanzie per tutti: clienti e Stato (in termini di tassazione da applicare). Questo è il caso anche di alcuni agriturismi dove, appunto, le regole non vengono rispettate. Questa è almeno la nostra sensazione. Ben venga dunque tale attività di controllo, che auspichiamo anzi venga rafforzata. Ascom quotidianamente promuove la cultura della legalità tra i propri associati, ed è su questo versante che continueremo ad impegnarci.

Alberto Zattini

direttore Ascom-Confcommercio Forlì