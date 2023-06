"Basta ritardi, il governo nomini il commissario Più aiuti ai danneggiati"

La Cgil si fa portavoce delle diffuse preoccupazioni che serpeggiano in cittadini e imprese. Le Camere del lavoro di Forlì e di Cesena si uniscono all’appello regionale: "A un mese dall’alluvione basta ritardi da parte del Governo". Per il sindacato occorre "nominare subito il Commissario straordinario, ed è urgente approvare un nuovo decreto legge che garantisca risarcimenti al 100% per i danni subiti dalla popolazione e risorse adeguate per la ricostruzione". È passato un mese dall’alluvione e oltre al problema del tempo, che forzatamente stringe per chi ha perso la casa e le attività produttive, i timori sono indirizzati alla quantità di finanziamenti che effettivamente giungeranno ai soggetti danneggiati.

"Come organizzazioni sindacali abbiamo accolto positivamente le prime misure emergenziali messe in campo, sottolineando tuttavia fin da subito che non fossero chiaramente sufficienti – sostiene la Cgil – . A un mese dall’alluvione sono inaccettabili i ritardi e i rimpalli da parte del Governo nella gestione dell’emergenza. Il decreto annunciato il 23 maggio sta diventando operativo solo in questi giorni e i 2,2 miliardi di euro promessi sono risultati invece poco più di 1 miliardo e mezzo, in gran parte attinti dalla cassa integrazione, dal reddito di cittadinanza e dalle risorse del bonus sociale per il riscaldamento".

Va ricordato che l’altro ieri la Regione ha presentato una prima stima, provvisoria, dei danni subiti dal territorio romagnolo, che ammonterebbero a circa 8,8 miliardi di euro.

"Dopo settimane in cui la Cgil insieme ai volontari e alle volontarie è stata sul territorio ad aiutare chi ha perso tutto o quasi tutto, adesso è arrivato il momento di chiedere aiuti concreti al Governo per la ricostruzione per ripartire – conclude il sindacato – . È inaccettabile che il Governo stia continuando a rimandare la nomina del Commissario, necessario per garantire i risarcimenti danni e per aprire il cantiere della ricostruzione. Serve inoltre, come per il terremoto 2012, un Protocollo per la legalità e la qualità del lavoro che garantisca di tenere fuori le mafie dalla ricostruzione".