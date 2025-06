’Bastione sotto le stelle’, domani la serata

Una sera d’estate da vivere nella contemplazione della volta celeste. Domani il bastione San Martino di Terra del Sole ospiterà ‘Bastione sotto le stelle’, organizzato dal Borgo Romano. In compagnia del Gruppo Astrofili forlivesi si potrà trascorrere qualche ora naso all’insù perdendosi nella magia del firmamento. Il grande giardino che fronteggia il castello di Porta Romana (via Benericetti 10) aprirà i battenti alle ore 20. Chi lo desidera potrà consumare un pic – nic al tramonto portando un cestino da casa. E all’imbrunire, si andrà alla scoperta di stelle, costellazioni e pianeti presi per mano dagli esperti Astrofili forlivesi.