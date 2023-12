Battesimo delle feste per Formì. Piacciono moda, bimbi e sport. Successo sicuro per Mc Donald’s

Per Formì quello che sta arrivando è il primo Natale: un banco di prova importante in cui la novità rappresentata dal polo di Pieveacquedotto può giocare come punto di forza in termini di attrattività data dalla curiosità oppure come penalizzazione dovuta alla forza dell’abitudine che spinge a fare acquisti nei negozi di sempre, in centro storico o al centro commerciale Puntadiferro.

A giudicare dalla tendenza osservata nel penultimo sabato mattina, prima dell’arrivo dei giorni rossi sul calendario, i due piatti della bilancia sono in equilibrio, infatti se è vero che sono numerose le persone che scelgono i nuovi marchi offerti nei 24mila metri quadrati di Formì, è anche vero che la maggior parte delle auto risultano posteggiate nel versante del parcheggio più vicino all’iper. I forlivesi, insomma, sembrano tenere un piede in due scarpe, come a dire ‘proviamo i nuovi negozi, ma teniamoci pronti a ripiegare su quelli di sempre".

Se il passaggio di auto con il maturare della mattinata all’interno del distretto commerciale ha cominciato a farsi più intenso, una gran parte degli stalli (costruiti, per la verità, in abbondanza) sono rimasti comunque inutilizzati. Molto pieno, invece, il parcheggio di fronte al Globo, negozio storico che è poi stato assorbito da Formì. Parecchie le persone che scelgono Terranova per l’abbigliamento, forse attratti dai maglioni a tema natalizio in vetrina; una tendenza particolare, se si pensa che lo stesso marchio è presente, su scala ridotta, anche in centro storico, in via delle Torri, e all’interno del centro commerciale di Forlimpopoli: segno che la stessa offerta può comunque risultare attrattiva anche a seconda del contesto nel quale è inserita.

Parecchi ingressi anche a Calliope, un’altra catena di abbigliamento, e nel negozio di arredamento Jysk, così come nella rivendita di elettronica Euronics.

Nel villaggio di Babbo Natale, allestito con mongolfiere e mostri di neve, i bambini latitano: la zona si anima soprattutto nel pomeriggio, con l’arrivo dei personaggi in costume, come ad esempio è successo ieri pomeriggio con i famosissimi Barbapapà che hanno attirato numerose famiglie. Tra i punti ristoro sembra essere particolarmente apprezzato il McDonald’s dove in parecchi cercano rifugio dal freddo, approfittandone per una colazione tardiva o un pranzo precoce. Nel blocco di negozi più vicino al Puntadiferro sembra essere gradito il negozio di articoli sportivi Cisalfa: quando fu annunciato l’arrivo dell’area commerciale i forlivesi avevano invocato a gran voce l’apertura di Decathlon, ma, una volta disillusi, hanno ripiegato senza troppi rimpianti sul marchio concorrente.

Se il Natale è soprattutto dei bambini è subito spiegato il traffico all’interno di Pepco specializzato, tra le altre cose, in abbigliamento e oggettistica per l’infanzia. Nessuna ressa, insomma, ma un afflusso continuo che, come prevedibile, privilegia alcuni negozi e ne lascia un po’ da parte altri. In ogni caso sono in diversi a uscire dalle porte scorrevoli senza nessun pacco: che siano ancora sortite di perlustrazione prima dello shopping last minute della prossima settimana? Oppure a stravincere non solo sul centro storico, ma anche su Formì e iper sarà il commercio online?