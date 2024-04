Battute conclusive per ’Picta’. Oggi si parla di arti applicate

Si avvia alle battute conclusive la seconda edizione di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Oggi alle 17.30 il rinascimentale Palazzo pretorio della cittadella ospiterà ‘Incontro con le riviste D’A e La Ceramica Moderna & Antica e Primedicopertina’. Un approfondimento su temi quali artigianato, arti applicate e decorative. In veste di relatori interverranno Giovanni Mirulla, direttore responsabile dei periodici sotto i riflettori e segretario generale di Operae Milò, quindi Matteo Zauli, figlio del grande scultore e ceramista di fama internazionale Carlo, e Massimo Isola, sindaco di Faenza. A introdurre i protagonisti sarà l’ideatore e direttore artistico di Picta, Giuseppe Bertolino. "Fin dalla sua fondazione, nel 1990, la rivista D’A non solo ha testimoniato i molteplici aspetti del nostro artigianato ma è stata anche occasione per costituire un archivio di opere – spiega il direttore Mirulla –. Questo è avvenuto, infatti, tramite il progetto che ha preso il nome Primedicopertina, ideato con la finalità di raccogliere le opere degli artisti dei vari settori dell’artigianato e delle arti applicate e decorative, pubblicate nelle copertine della rivista. Dal 2011, con l’acquisizione de La Ceramica Moderna & Antica, l’iniziativa si è allargata alle opere ceramiche pubblicate anche su questa storica rivista". Nel tempo, grazie alle donazioni di artisti pubblicati all’interno delle due testate, si è realizzato un grande fondo di opere rappresentative delle arti applicate dalla seconda metà del ’900 ai nostri giorni. "Primedicopertina, insieme alla raccolta libraria e all’emeroteca, è gestita da Operae Milò, l’associazione nata di proposito per l’affidamento di questo patrimonio culturale" conclude Mirulla.