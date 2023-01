’Bauci Città’, al via una nuova avventura

Oggi è l’ultimo giorno in via Saffi, 21 per la libreria ‘Bauci Città’ perché da sabato i coniugi Noemi Gurioli e Samuele Canestrari, titolari dell’attività, inizieranno il trasloco per spostarsi di fronte, al numero 28A, dove apriranno a metà gennaio. E sempre oggi alle ore 12 allo ‘Zoc ed Nadel’ in piazza Matteotti, la ‘Bauci Città’ presenterà due graphic novel: ‘Malanotte’ (Coconino Press) di Marco Taddei, nato e cresciuto a Vasto, e Laura Camelli detta La Came, 40enne pistoiese e poi ‘Il battesimo del porco’ (MalEdizioni) di Marco Taddei e Samuele Canestrari. Tutto in collaborazione con l’azienda agricola biologica ‘Podere Panigheto’ che preparerà stufato di fagioli con salsiccia e pane e salsiccia. Seguirà firmacopie. Per info: [email protected]

‘Malanotte’ è una favola gotica che si inserisce in un progetto crossmediale con Pantafa, primo film horror prodotto da Fandango con Rai Cinema, in uscita il prossimo autunno. Malanotte è lo stesso paese in cui è ambientato il film e dove giunge il protagonista Ernesto che alla fine degli anni Settanta, col suo registratore, gira l’Italia per raccogliere storie e testimonianze su una nazione che sembra scomparire sotto i colpi dalla modernizzazione. Mentre ‘Il battesimo del porco’ spiega che il porco va battezzato perché non c’è altra soluzione. Storia in cui l’assurdo diviene ordinario. Il disegnatore Samuele Canestrari nasce a Fano nel 1996. Ha collaborato con Internazionale, Eris edizioni, Minimum fax, Coconino Press, MalEdizioni, Tinals, Edizioni Malamente, Gagarin orbite culturali e altre realtà dell’autoproduzione.

"Vengo da una città di provincia – racconta Canestrari –. Fin da ragazzo ho capito che me ne sarei andato. Pensavo a Bologna. Con Noemi abbiamo deciso di provare, per qualche mese, a vivere a Modigliana. Sono sei anni che sono qui e nel piccolo ho trovato la mia dimensione scoprendo un mondo contadino che non avevo mai esplorato". Ma la storia del maiale? "In questo mondo il maiale è importante – conclude il disegnatore –. Quando Marco mi ha proposto la storia mi sono subito innamorato di questo maiale immacolato, l’unico a non nascondere peccati, l’unica vittima di tutta la vicenda. Nel libro c’è molta Modigliana. Mi fa molto piacere che, dopo due anni di presentazioni (il libro è del 2020), tutto si chiuda qui. Mi piacerebbe donarlo nuovamente a questa città".

Giancarlo Aulizio