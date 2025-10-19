Bcc, un nuovo look per la filiale di S. Sofia

In occasione dell’inaugurazione dei rinnovati arredamenti della filiale della Bcc ravennate forlivese ed imolese di Santa Sofia, che garantiscono una privacy migliore oltre alla installazione di una postazione per facilitare operazioni bancarie veloci, si è radunata nella centralissima piazza Matteotti una piccola folla di cittadini, soci, rappresentanti delle associazioni e del mondo imprenditoriale in occasione del taglio del nastro.

Dopo i saluti del presidente della Bcc Giuseppe Gambi e del direttore Gianluca Ceroni, alla presenza del capo Area Gianguglielmo Raggi, del vice presidente Gianni Lombardi, della direttrice della filiale Barbara Galeotti e del suo staff, i ringraziamenti delle sindache di Santa Sofia e Galeata, rispettivamente Ilaria Marianini e Francesca Pondini, e la benedizione ai locali di don Giordano Milanesi.

A seguire al centro culturale Pertini si è svolta l’annuale e affollata assemblea durante la quale il presidente Gambi ha ribadito che "siamo la banca del territorio, delle comunità di pianura, della collina e della montagna romagnola che punta alla crescita sostenibile del territorio, senza mai dimenticare la solidarietà come abbiamo dimostrato a seguito dell’alluvione del 2023. Come gruppo – ha aggiunto – abbiamo 71 filiali, 42mila soci (il 50% sono donne) e 161mila clienti. Nel triennio 2022-24 abbiamo elargito 6.900.000 euro per 3.000 iniziative di vario genere, senza dimenticare le attività di beneficenza e le sponsorizzazioni per i soci per 10 milioni di euro, i giovani under 35 con 500mila euro per le borse di studio e 281mila per sostenere le attività di crowdfunding. Nel triennio abbiamo sostenuto il territorio e i soci con 30.354.000 milioni".

A sua volta il direttore Ceroni ha ribadito la solidità finanziaria della Bcc, che fa parte del gruppo Iccrea. "Siamo al primo posto della graduatoria regionale – ha precisato Ceroni – con indici che la collocano ai vertici degli Istituti dell’Emilia-Romagna e tra le prime 6 migliori banche di tutto il Paese (considerando le banche commerciali con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi)".

Palpabile la soddisfazione tra i presenti, evidenziata dagli interventi della sindaca Marianini: "È la banca del territorio, un istituto storico nato 110 anni fa nel 1915 e da sempre vicina ad agricoltori, artigiani e cittadini". Sulla stessa linea d’onda la sindaca Pondini: "Un punto di riferimento per le persone, le piccole e medie imprese, e per le tante associazioni che animano la nostra comunità. Confido che la direzione permetta una apertura anche pomeridiana nella filiale di Galeata".

Le conclusioni sono state affidate a Jonni Grifoni, responsabile del comitato locale soci alto Bidente, che ha ripercorso con orgoglio la storia dell’istituto o meglio degli istituti (la prima cassa rurale fu fondata infatti da don Ruscelli ad Isola nel 1911 sulla scia della dottrina sociale della Chiesa dopo la Rerum Novarum di Papa Leone XIII) e le tante trasformazioni e fusioni della Cassa rurale ed artigiana di Santa Sofia, nata nel 1915 sulla spinta di don Pio Berni.