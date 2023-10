Bearzatti e Rea domani in concerto all’Enoteca Bistrot Colonna

Sarà il duo composto da Francesco Bearzatti e Danilo Reaa salire sul palco per il secondo appuntamento della programmazione autunnale di ‘Dai de jazz Club 2023’.

Il concerto si terrà domani all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro alle 14,30.

Francesco Bearzatti (foto a sinistra) è un vero ‘narratore’ musicale, sassofonista, clarinettista, compositore, curioso di musiche e culture. Da tempo la sua carriera musicale viaggia tra Italia e Francia, condividendo numerosi progetti ed incisioni con artisti italiani ed internazionali. A questi si aggiunge il Tinissima Quartet, un progetto creato da più di un decennio assieme a Giovanni Falzone, Danilo Gallo, Zeno De Rossi ed ispirato a Tina Modotti, attrice e fotografa di origini friulane, col quale ha inciso sei album che vanno da ‘Suite for Tina Modotti’ (2008) fino a ‘Zorro’ (2020). Delle sue ultime produzioni si possono citare ‘Dear John - Live at Le Due Terre Winery’ (2018, con Roberto Gatto e Benjamin Moussay) e ‘Portrait of Tony’ (2021, dedicato al grande clarinettista Tony Scott).

Danilo Rea (foto a destra) pianista, compositore, dagli studi classici al jazz, la sua cifra stilistica è innervata da due elementi fondamentali: melodia e improvvisazione. Dal Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto ai più importanti cantautori italiani, come Mina e Gino Paoli, con cui è stato anche al Festival di Sanremo, il suo è un percorso ricco di collaborazioni e incisioni. Di quest’anno è il tour estivo in duo con Fiorella Mannoia. Per informazioni e prenotazioni 340 5395208.

