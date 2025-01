Beata Benedetta, cerimonie e novità in arrivo

Quest’anno per la festa liturgica della Beata Benedetta Bianchi Porro, che sarà celebrata a Dovadola giovedì 23 gennaio, si annunciano grandi novità non solo per Dovadola, di cui Benedetta da qualche anno è compatrona, ma anche per la diocesi di Forlì-Bertinoro, essendo stata proclamata Beata nella Cattedrale di Forlì il 14 settembre 2019. Infatti, la prima novità è quella che a presiedere la messa solenne del 23 gennaio, insieme al vecovo Livio Corazza, sarà il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, cioè il cardinale che dice l’ultima parola sulla beatificazione dei santi nella Chiesa cattolica, prima che il Papa li proclami.

A questo proposito il vescovo di Forlì-Bertinoro ha nominato nuovo postulatore della causa di beatificazione di Benedetta, don Andrea Vena, sacerdote della diocesi di Concordia-Pordenone (da cui proviene anche Corazza), officiale presso il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, teologo e biografo di Benedetta, della quale ha curato gli ‘Scritti Completi’ (908 pagine), pubblicati dall’editore San Paolo. Il compito di don Vena è quello di trovare e dimostrare un nuovo miracolo compiuto da Dio, per intercessione della Beata Benedetta, per dichiararla santa.

Sempre don Vena e la sorella di Benedetta, Emanuela, presenteranno a Roma la figura della Beata di Dovadola, "come modello per i malati", il 5 e 6 aprile nell’ambito del Giubileo universale dei malati sul tema ‘Pellegrini di speranza’. Inoltre, don Vena organizza cinque incontri mensili, da questo mese fino a maggio, sulla figura e il messaggio di Benedetta ‘alla luce del Giubileo’, presso il Centro di spiritualità accanto alla Badia di Dovadola, il primo dei quali sull’amicizia (seguiti da gioia, preghiera, speranza e Vergine Maria) si terrà il 18 gennaio dalle 15 alle 18, anche in diretta Facebook (sulla pagina Benedetta Bianchi Porro Beata).

A Dovadola poi, in preparazione della festa di giovedì 23, domenica 19 alle 11 nella chiesa della Badia i bambini e i ragazzi pregheranno durante la messa presieduta dal parroco don Giovanni Amati, con l’omaggio della fiorita alla tomba di Benedetta, mentre lunedì 20, alle 20.30, è in programma la recita del rosario alla toma (diretta sulla pagina Facebook).

Infine giovedì 23, al termine della messa presieduta dal cardinale Semeraro, verso le ore 12 sarà inaugurato il nuovo Centro di spiritualità ‘Beata Benedetta Bianchi Porro’ nei locali della villa ristrutturata (ex monastero cistercense nel medioevo) vicino alla Badia. Si tratta non solo del Centro di spiritualità per pellegrini provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, ma anche del Museo con le cose, gli scritti e i ricordi della Beata, nata Dovadola l’8 agosto 1936 e morta a Sirmione a soli 27 anni il 23 gennaio 1964, mentre si stava laureando in medicina a Milano.