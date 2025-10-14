"Beata ignoranza. La risata? È terapeutica"

Sabato alle 21 il San Luigi ospiterà la poliedrica comica Chiara Becchimanzi e il suo nuovo stand up comedy show ‘Terapia intensiva – Beata Ignoranza’, ultimo capitolo di una trilogia che l’ha portata in giro per l’Italia. Becchimanzi, originaria di Latina, è autrice, regista, romanziera, attivista e progettista culturale, e ha portato sul canale Comedy Central e sul programma Rai ‘Battute?’ i suoi lavori, che affiancano la ventennale esperienza sulla scena teatrale. Lo spettacolo apre non solo il ciclo di appuntamenti della rassegna ’San Luigi Comedy Night’, ma anche l’intera stagione 2025-2026 dello storico cinema e teatro in centro, che gode del contributo del Comune e della Fondazione Cassa dei Risparmi. Biglietti su www.liveticket.it.

Chiara Becchimanzi, come è nato ‘Terapia Intensiva – Beata Ignoranza’?

"Lo spettacolo è il terzo capitolo di una trilogia di terapie che ho iniziato nel 2020, l’anno difficile del Covid, quando ho messo in scena un format inedito, ossia una terapia di gruppo improvvisata con il pubblico. Quest’ultima parte sarà un elogio comico della consapevolezza dell’ignoranza, perché una volta che siamo consapevoli di essere ignoranti non lo siamo davvero, in fondo: è uno spettacolo in cui mi scaglio contro la semplificazione dei nostri tempi in maniera autoironica, mescolando aneddoti personali disastrosi ai massimi sistemi".

Nel suo lavoro sui social porta spesso dei monologhi di satira politica che partono da avvenimenti attuali. Quanto di questi contenuti ritroveremo?

"Ci saranno diverse citazioni e pezzi sul mondo dei social così come una satira politica che è la mia cifra, ciò che più mi piace fare. Io penso che l’arte è politica, quindi il filo conduttore è la critica al potere, alla realtà che ci circonda e che ci fa a volte arrabbiare, a volte indignare, a volte ci obnubila e non riusciamo a renderci conto di quello che sta accadendo veramente. Il mio stile prevede sempre una certa dose di interazione con il pubblico, e ci saranno un paio di punti in cui chiamerò direttamente in causa gli spettatori, anche se rimane uno spettacolo frontale".

Quindi lo scopo rimane quello di utilizzare la risata a fini terapeutici.

"Assolutamente sì, la risata e tutte le altre emozioni che posso suscitare, perché so di essere divisiva, e che non tutto quello che dico può incontrare una risata facile. Diventa uno spettacolo terapeutico perché ammette al pubblico una serie di emozioni che in questo momento ci serve provare".

Pensa che oggi si possa ancora ridere di tutto? O ci sono limiti che sente di dover rispettare?

"Dipende sempre dal motivo per cui si sale sul palco: personalmente non mi corrisponde il prendere a schiaffi il pubblico con battute di cosiddetto dark humor. Ma se, ad esempio, il motivo per cui io voglio ridere dell’aborto è che ti sto dicendo qualcosa su quel tema, allora è diverso. L’arte è libera, tutto si può fare, ma è sempre il contesto che comanda, che è qualcosa che abbiamo perso con i social, perché un contenuto da 12 secondi postato su Instagram inevitabilmente decontestualizza tutto".

Lei è attrice, autrice, regista e content creator sui social: come convivono queste anime nel suo lavoro?

"Con allegro disordine: rivendico il diritto di essere tante cose tutte insieme, perché ho una curiosità famelica rispetto a tutti gli aspetti dell’arte e della vita".

Cosa deve aspettarsi chi verrà a vederla al San Luigi di Forlì sabato sera?

"Spero che il pubblico non si porti a casa nessuna risposta, ma tante domande e risate. Possono aspettarsi un flusso di coscienza esilarante e impegnativo sia per chi lo fa che per chi lo ascolta, ma senza giudizio nei confronti di nessuno. Ci faremo un bel viaggio insieme, per cercare di capire quanto siamo ignoranti e quanto è bello essere ignoranti".