Beccona, bando ancora deserto

E’ scaduto ieri anche il secondo bando, indetto dal Comune di Portico e San Benedetto per la gestione del bar ristorante La Beccona di Bocconi, che però è andato deserto per la seconda volta. Gli ultimi gestori del locale, i fratelli Eleonora e Davide De Santis, hanno chiuso l’attività il 7 gennaio scorso, dopo una ventina d’anni di impegno quotidiano sia al bar sia al ristorante. Ora che cosa succederà? Risponde il sindaco Maurizio Monti, che abita proprio nella frazione di Bocconi: "Se qualcuno si presenta perché interessato alla gestione, dopo due bandi andati deserti, si può concedere il locale a trattativa privata, con gli stessi requisiti richiesti dall’ultimo bando".

Tali requisiti sono: l’orario di apertura dalle 7 alle 19, con un giorno di chiusura; importo per l’affitto di 6 anni ammontante a 32.400 euro (450 euro al mese); in prospettiva ci saranno anche cinque camere sopra il locale da gestire a scopi turistici (B&B). La gente del paese e anche della valle del Montone si chiede: "Come mai nessuno ha partecipato al bando, quando la precedente gestione lavorava, specialmente come ristorante?" Alla domanda cerca di rispondere il primo cittadino Monti: "Un primo problema è l’orario di lavoro, che richiede molte ore di presenza. Poi è un lavoro che impegna anche il sabato, la domenica e nei giorni di festa. Quindi è un lavoro di grandi sacrifici. Ma ci sono anche dei vantaggi". Di sicuro la chiusura del locale e il fatto che, almeno per ora, non si sia presentato nessuno per continuare l’attività, è un segnale preoccupante non solo per Bocconi, ma per tutti i piccoli paesi di collina e montagna.

Dopo aver perso l’ufficio postale, negli ultimi vent’anni gli abitanti di Bocconi (un centinaio) hanno assistito alla chiusura dei famosi Magazzini di pelle, del negozio di generi alimentari, del secondo bar ed ora del bar ristorante La Beccona. Rimane soltanto La Brusìa, la bella cascata sul fiume Montone che d’estate attira migliaia di bagnanti da tutta la Romagna.

La storia del locale La Beccona inizia nel 1978, quando i dirigenti dell’allora Pro loco pensarono di aprire una sottoscrizione fra la popolazione e i numerosi bocconesi immigrati, per trasformare la ‘Casa del popolo’ (il nome ufficiale è ancora lo stesso), di proprietà comunale, in un bar e ristorante. Eseguiti i restauri, la Pro loco sottoscrisse una convenzione col Comune per concedere la gestione a privati fino al 2017, quando il tutto è tornato all’ente locale, che ha indetto i due bandi andati deserti. Ora si spera in qualche imprenditore amante della vita di paese.

Quinto Cappelli