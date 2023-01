Beccona chiusa, i titolari: "Colpa del bando"

di Quinto Cappelli

"Siamo molto dispiaciuti di lasciare il bar ristorante La Beccona di Bocconi dopo quasi vent’anni di intensa attività e di grande impegno per dare da vivere a noi e per fare un servizio al paese. Ma le condizioni che ci ha imposto il Comune – proprietario dell’immobile –, col primo bando pubblico, erano inaccettabili". Lo raccontano molto amareggiati i titolari dell’attività, i fratelli Eleonora e Davide (Fiore) De Santis, gestori della struttura insieme alla mamma Ornella, la classica azdòra che ha portato la cucina romagnola da casa sua alla trattoria.

Le nuvole incominciano ad addensarsi sul locale lo scorso giugno quando, in vista della scadenza del contratto il 31 gennaio 2023, il sindaco Maurizio Monti incontra i gestori. Il primo cittadino manifesta a voce l’intenzione di allegare al bando per il rinnovo del contratto un disciplinare sulla gestione, "in base ad alcune richieste della popolazione".

Commenta Davide De Santis, piazzaiolo, aiuto cuoco della mamma e barista: "Risposi al sindaco che l’affitto andava bene, ma quello che noi non avremmo accettato era un regolamento sull’orario di apertura e sul come doveva essere la gestione". I punti contestati, che poi sono entrati nel primo bando andato deserto, erano: orario giornaliero dalle 7 alle 20.30 anche d’inverno (in caso di neve fino alle 24); luglio e agosto apertura tutti i giorni dalle 7 alle 24, senza giorno di riposo e sostituzione in caso di malattia dei titolari. Racconta Eleonora, barista, cameriera e contabile: "Non abbiamo messo in discussione l’affitto, rimasto a 450 euro al mese, ma le condizioni inaccettabili per chiunque, come dimostra il fatto che nessuno si è presentato ai bandi".

Il secondo bando era meno pesante, lasciando come unica condizione l’orario di apertura dalle 7 alle 19. Perché allora i titolari non hanno partecipato? Rispondono: "Ormai i rapporti si erano rotti e abbiamo deciso di lasciare. Nonostante le tante richieste dei clienti a restare, specialmente per la chiusura della trattoria con la cucina romagnola e la pizzeria". Aggiunge Davide: "Durante i giorni di bassa stagione e d’inverno il nostro lavoro era: 5 caffè la mattina, 4-5 clienti a pranzo e 5 bicchieri di vino al pomeriggio. D’estate invece il discorso cambia. Durante le tre settimane centrali di agosto, eravamo sempre aperti dalla mattina a tarda notte, come per Natale e Pasqua".

I titolari non hanno quindi chiuso per crisi di lavoro. Anzi: "L’ampio locale di oltre 300 metri quadrati si trova sulla Ss67, ha due parcheggi vicini, è nei pressi della cascata della Brusìa invasa d’estate da centinaia di bagnanti giornalieri e dal paese partono i sentieri per gli escursionisti. E in paese si sta bene".

E aggiungono: "Lavorando sodo, abbiamo avuto anche tante soddisfazioni, comprese quelle economiche di ricavare tre stipendi, ma alla fine abbiamo rifiutato la pretesa di imporci come gestire praticamente un’attività economica con regole che riteniamo inaccettabili, come dimostra il fatto che due bandi sono andati deserti e non partecipati da file di gestori, come qualcuno sosteneva. La cosa peggiore per tutti? Con la Beccona chiusa, il paese muore".