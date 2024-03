‘Bella, Bellissima!’, su il sipario al Dragoni

La rassegna ‘A Teatro in Famiglia’ del Dragoni di Meldola prosegue domani alle 21 con la recente produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri ‘Bella, Bellissima!’, uno spettacolo della regista Nadia Milani, con drammaturgia di Beatrice Baruffini, interpretato da Giulia Canali, Noemi Giannico ed Eleonora Mina. Le musiche sono firmate da Andrea Ferrario.

"La pièce racconta, attraverso il teatro di figura e d’immagine – commenta la regista – una storia semplice e importante sul valore del punto di vista personale, del non-giudizio, della non-omologazione a determinati canoni di bellezza. Nell’epoca dei selfie, delle fashion blogger della bellezza "instagrammabile", è importante tornare a raccontare una storia semplice (quella di orco e Strega) che incontri lo sguardo delle bambine e dei bambini per provare a ribaltare il nostro punto di vista – conclude -, per tornare là, alle origini del non giudizio, quello che loro naturalmente praticano ogni giorno". Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, Luisin 2.0, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro Info: 0543.26355. Biglietti: 5 euro. Prevendite presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri fino a sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info : 0543 26355 – www.accademiaperduta.it.

o.b.