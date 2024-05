Bella o brutta?. Dividersi non ha senso

Ufficialmente il monumento destinato a ricordare l’alluvione sarà svelato solo giovedì, nel giorno dell’anniversario. In pratica un’immagine circola già in rete e contestualmente è iniziato il dibattito sul suo aspetto estetico. Se fosse possibile, nell’immenso bar sport dei social network, fermiamoci qui: ciò che è sacrosanto quando si parla della (ex) pensilina o della Barcaccia, qui dovrebbe restare nettamente in secondo piano. Anche se la scultura fosse unanimemente considerata un capolavoro. Stiamo commemorando tre morti, migliaia di persone danneggiate, altrettanti soccorritori. Per rispetto nei loro confronti, stiamo uniti, non dividiamoci sulla bellezza di una statua.