Bellantoni e la luce in mostra

Domani alle 18, presso la Fondazione Dino Zoli, viale Bologna 288, Forli, verrà inaugurata la mostra ’Se ci fosse luce sarebbe bellissimo’ di Elena Bellantoni, curata da Nadia Stefanel; un progetto installativo, video e partecipativo in cui l’artista ha creato, con i dipendenti dell’azienda Dino Zoli Textile, delle narrazioni, divenute poi veri e propri abiti sculture all’interno di una scenografia in tessuto. La mostra, risultato delle esperienze maturate da Elena Bellantoni nell’ambito della residenza d’artista, tenutasi a più riprese nel corso del 2022, presenta in anteprima nazionale il nuovo video dell’artista, prodotto da Dino Zoli Textile e Fondazione Dino Zoli e realizzato all’interno degli spazi aziendali. Un tema centrale del progetto è stata anche la luce, intesa come elemento di apertura e speranza, di gioia e di abbracci, dopo anni di buio e solitudine. Gradita la prenotazione: 0543.55770.