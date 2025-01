Bellini e Foglietta, il ricordo 10 anni dopo

Nell’arco di cinque giorni, nel settembre 2015, esattamente il 12 e il 17, Santa Sofia perse il pittore incisore Enzo Bellini e il giornalista scrittore Luciano Foglietta. Quest’anno, nel decennale della morte, non mancheranno le iniziative per ricordarli e il primo ad auspicarlo è Gabriele Zelli, a lungo amministratore, amico di entrambi e oggi apprezzato animatore culturale. "Bellini e Foglietta sono stati conosciuti e apprezzati ben oltre i confini della Romagna. Entrambi hanno lasciato un segno tangibile del loro operato – commenta Zelli – che sarebbe da valorizzare e far conoscere. Sono certo che il Comune e le associazioni di Santa Sofia sapranno organizzare eventi a tale scopo, anche in collaborazione con le istituzioni di altre città romagnole, in primo luogo Forlì".

Classe 1931, Bellini inizia giovanissimo, sotto la guida del pittore locale Innocente Biserni, ad accostarsi al mondo dell’arte e, frequentando lo studio di Aloisi e De Cavero a Torino, dove apprende le norme accademiche di pittura, incisione e nozioni di disegno pubblicitario e illustrazione. Opera nell’ambito del ‘Premio Campigna’ e, agli inizi degli anni ’60, decide di trasferirsi a Milano. Lavora per oltre 4 anni presso il laboratorio di scenografia del ‘Piccolo Teatro della Città di Milano’. Nel 1973 allestisce la sua prima personale alla Galleria ‘La Nuova Sfera’ con disegni a china e incisioni all’acquaforte. Inizia così l’avventura artistica di Bellini, fatta di esposizioni, cataloghi e importanti riconoscimenti internazionali. Le sue opere sono presenti nelle più importanti gallerie italiane, ma anche in molte città europee, da Madrid a Losanna, Ginevra, Helsinki e negli Usa.

Foglietta, giornalista e scrittore a lungo decano dei cronisti dell’Emilia Romagna e penna de il Resto del Carlino che definì "il mio giornale, il giornale di tutti i romagnoli", sdoganò dalla fine degli anni ‘50 i territori collinari e montani della Romagna toscana e di Santa Sofia (‘il paese di frontiera’), del garibaldinismo, dell’anarchismo e del socialismo, facendo conoscere questa singolare enclave territoriale e culturale nel senso più ampio in decine di riviste, periodici, quotidiani, alla radio, alla TV. Dalle microstorie al dialetto, alla gastronomia passando per il folclore non c’è aspetto che Foglietta non abbia scandagliato. "Sono rimasto sempre meravigliato dell’affetto sincero e della stima vera – aggiunge Zelli – che i cittadini di Santa Sofia hanno manifestato in molteplici occasioni nei confronti di Bellini e Foglietta. Ad ogni presentazione di Foglietta, la sala si riempiva all’inverosimile. Sia nei volumi che ha scritto da solo sia in quelli che ha firmato con altri, il suo tratto è inconfondibile, proteso alla ricerca della notizia e caratterizzato dalla scrittura elegante. Così come erano molto affollate le inaugurazioni delle mostre di Bellini, sia che si svolgessero a Santa Sofia, sia che fossero in programma a Palazzo Albertini a Forlì o ai Magazzini del Sale a Cervia".

Oscar Bandini