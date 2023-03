Ben 400 partecipanti alle camminate in ‘rosa’

Sono state ben 400 le persone che hanno preso parte alla camminata delle donne promossa dall’associazione podistica terrasolana Corri Forrest in occasione dell’8 marzo. Un successo superiore alle aspettative, benché il sodalizio sportivo mediceo sia abituato a macinare grandi numeri, come testimoniato ad esempio dalla manifestazione non competitiva Fuga Forrest che ogni anno richiama addirittura migliaia di partecipanti provenienti da tutta la vallata e oltre.

Alla camminata delle donne hanno partecipato non solo le rappresentanti dell’universo in rosa. "La componente femminile ha rappresentato l’80% del totale degli iscritti – spiega William Collura, vicepresidente del sodalizio mediceo –. Partecipanti che si sono equamente divisi tra i due itinerari predisposti: uno di 10 chilometri riservato ai podisti più esperti e uno per amatori e principianti, sviluppato su circa 6 chilometri". Le passeggiate, tutte con partenza e arrivo in piazza d’Armi a Terra del Sole, sono state condotte dalle associate della sezione camminatori di Corri Forrest.

Tra i partecipanti anche alcuni rappresentanti della ‘magica tribù’ di Walking on the hills, gruppo che si ritrova ogni settimana al seguito della fondatrice Valentina Ghetti per passeggiate in mezzo alla natura con qualsiasi condizione meteorologica. "Al termine delle camminate – conclude Collura –, è stato dato a tutte le donne un rametto di mimosa e offerto un rinfresco a base di salsiccia e fagioli, colomba pasquale e vin brulé".

