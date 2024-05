‘Ben-essere’, i bambini raccontano il progetto

Gettare un seme oggi per raccogliere buoni frutti domani e costruire un futuro migliore per l’uomo e l’ambiente. Potrebbe essere lo slogan del progetto ‘Ben-Essere - Coltiviamo la consapevolezza’, un’iniziativa promossa da Gal L’Altra Romagna e dall’Unione dei Comuni in collaborazione con agricoltori del territorio di Agri Oasi.

Un piano coordinato dalla guida cicloturistica Luigi Barilari e articolato in due distinte fasi: la prima, dedicata alla sana alimentazione, ha coinvolto quasi 400 ragazzini delle scuole elementari e medie dei 14 Comuni dell’Unione; la seconda vedrà invece protagonisti adulti sedentari da avviare a corretti stile di vita con la pratica sportiva.

Oggi alle 18.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, i bambini delle elementari dell’istituto comprensivo della Val Montone presenteranno al pubblico l’esperienza vissuta tra novembre e maggio. "Con il supporto degli agricoltori dell’associazione Agri Oasi Romagnole abbiamo prima parlato di biodiversità scoprendo la funzione svolta dal lombrico, poi in un piccolo appezzamento di terra nel giardino della scuola abbiamo seminato grani antichi – spiega Barilari –. Privilegiati rispetto ai grani tradizionali sia per la maggior digeribilità e la minor presenza di glutine ma anche perché consentono di sviluppare più spighe e aumentare la produzione. Tenendo monitorati gli esiti della semina, abbiamo poi macinato la farina, sia a mano che elettricamente. Quindi, come piccoli Van Gogh, i ragazzi hanno realizzato disegni colorati con pennelli di paglia del grano".

Conclusione conviviale con una bella bruschettata in allegria. "Confesso di essermi emozionato – prosegue la guida cicloturistica –. I ragazzi assorbono come spugne e possono davvero indurre a una riflessione gli adulti, altrimenti scettici". Il programma del pomeriggio prevede il saluto del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, quindi l’intervento del dirigente scolastico Antonio Enrico Pantaleo Citro e di esponenti di Agri Oasi.

Nei prossimi mesi la seconda fase del progetto coinvolgerà gli adulti e sarà incentrata sui corretti stili di vita e l’attività fisica. "Stiamo cercando persone dei vari territori dell’Unione disposte a sottoporsi a un esperimento – spiega Barilari –: dodici parteciperanno a tre escursioni a piedi con la Guida Aigae Laura Mengozzi; altrettanti mi seguiranno in tre escursioni in e-bike. A distanza di tempo verificheremo quanti di loro avranno sviluppato una dipendenza ovvero sentiranno l’esigenza di continuare la pratica sportiva".

Appuntamenti divulgativi sulla prevenzione inoltre andranno in scena nel compendio termale e la promozione dei corretti stili di vita avrà un ruolo significativo anche in ottica della valorizzazione territoriale: il ‘ben-essere’ verrà utilizzato come attrattore turistico, con possibili ricadute trasversali per tutta la comunità. L’evento di lancio dell’attività sportiva si terrà al Brn Village a Forlimpopoli alla presenza di un testimonial sportivo e di una nutrizionista. Per informazioni, contattare la guida cicloturistica Luigi Barilari (tel. 348.2489029, luigibarilari5@gmail.com) o la guida Aigae Laura Mengozzi al 349.4267586, lauramengozzi69@gmail.com.