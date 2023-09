Bene gli spettatori Ora però bisogna riportare i residenti

Segue dalla Prima

Certamente gli eventi non vanno banalizzati: sono un indotto importante, creano condivisione fisica e sui social, danno valore a un luogo che verrà associato positivamente al ricordo di un’emozione (specie se l’impianto audio coprirà meglio l’intera area). Di incoraggiante c’è anche il fatto che il Comune non voglia farne qualcosa di estemporaneo ma di strutturato.

Tuttavia, come dicono gli esercenti, non può bastare. Resta il nodo di sempre: il ritorno non degli spettatori ma dei residenti, che significa garantire – come si dice per i fiumi – il ‘flusso minimo vitale’ di affari per i negozi di vicinato; questo si dovrebbe tradurre poi in minor degrado e più controllo sociale. E su questi aspetti si continua a fare ancora troppo poco.

Marco Bilancioni