"Bene i rifiuti, male la sanità"

Promossi la qualità della pubblica amministrazione, il servizio raccolta rifiuti e il trasporto pubblico locale; più problematica la percezione di legalità nelle città e la sicurezza stradale, così come i tempi di attesa per mettersi in contatto col medico curante o per fare una visita. È un quadro tra luci e ombre quello che emerge dall’indagine sulla Qualità della Vita 2022 realizzata da U.Di.Con. Emilia-Romagna.

I dati su Forlì, come informano gli stessi referenti di U.Di.Con., riflettono appieno i risultati aggregati a livello regionale. Il 68% dei forlivesi ha una percezione "di insicurezza nella città"; sulla Sanità, i forlivesi reputano "poco soddisfacenti i tempi di attesa".