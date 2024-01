"Bene la rimozione del limite mandati per i piccoli comuni"

"Il provvedimento del Consiglio dei Ministri, che prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti, è un grande vantaggio per i cittadini di quei Comuni". E’ quanto dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna e delle province della Romagna che è stata per 10 anni sindaco di Rocca San Casciano (2.000 abitanti). Nel comprensorio forlivese i sindaci che potrebbero quindi aspirare a un terzo mandato nei loro Comuni sono: Claudio Milandri di Civitella, Daniele Valbonesi di Santa Sofia e Simona Vietina di Tredozio.