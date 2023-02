"Bene le ‘nuove’ ricette della piadina Igp Certificazioni più facili anche per i chioschi"

di Maddalena de Franchis Farina, acqua, sale, strutto (o olio d’oliva) e un pizzico di bicarbonato: è l’antica ricetta della piadina romagnola, così come ce l’hanno tramandata le nostre nonne. Una ricetta della tradizione, si direbbe, ma anche un racconto di vita, dei tempi agri in cui, da queste parti, anche il pane era un lusso e le donne usavano impastare acqua e farina, qualunque tipo di farina: dal mais alle castagne, fino ai legumi. Il suo profumo inconfondibile ha attraversato le epoche e oggi il prodotto simbolo della Romagna si fregia della certificazione Igp, concessa nel 2014 dalla Commissione europea. Ora il famigerato disciplinare – l’insieme dei requisiti che un prodotto deve rispettare per essere classificato come Igp – si apre ad alcune varianti. Prima di tutto sul fronte delle farine, con la possibilità di utilizzare anche quelle ricavate dal farro. E riconosce delle materie prime opzionali, come latte vaccino, miele di fiori, olio di semi di girasole (purché usato insieme, e in quantità inferiore, all’olio extravergine d’oliva). "Si tratta di novità adottate da tempo da numerosi chioschi di piadine, soprattutto nella zona nord della Romagna, tra Forlì e Ravenna", spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di promozione e tutela...