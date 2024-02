Bene l’open day in biblioteca. Con la tessera anche libri digitali

"Ogni biblioteca è, per necessità, una creazione incompleta, un work-in-progress, e ogni scaffale vuoto preannuncia i libri che verranno". Con le parole dello scrittore argentino Alberto Manguel la modiglianese Patrizia Ravagli, presidente della biblioteca Classense di Ravenna e consigliere dell’Accademia degli Incamminati, ha concluso il suo applauditissimo intervento all’Open Day di Modigliana per la ‘Biblioteca Don Giovanni Verità del Comune e dell’Accademia’, così intitolata con delibera del consiglio comunale il 15 aprile 2005. Dopo il saluto del sindaco Jader Dardi la Ravagli ha raccontato la storia del proficuo rapporto tra ente e associazione che, nel 1850, aprì la consultazione alla propria libreria dotata di un migliaio di libri, attivando la prima biblioteca pubblica. Nel 1866 lo Stato italiano soppresse le congregazioni religiose incamerandone beni immobili, manoscritti, libri e opere d’arte destinate a biblioteche e musei: all’Accademia si aggiunsero i libri dei Padri Cappuccini e dei Padri Scolopi. Tre anni dopo gli Incamminati cedettero la biblioteca al Comune che, nel 1876, la aprì al pubblico con una dotazione di 5.805 volumi, preziosi incunaboli e cinquecentine. "Oggi la biblioteca ha sede in questo palazzo – sottolinea la professoressa – e fa orgogliosamente parte della rete delle biblioteche di Romagna e San Marino". Poi è entrata nel merito spiegando il titolo della sua relazione: ’Presentazione del polo culturale BAF Biblioteca-Archivio-Fototeca e delle possibilità future’. L’Acronimo indica con B la biblioteca che rafforza l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età; sostiene l’educazione individuale, sviluppa la creatività e tanto altro. A sta per Archivio storico comunale, tra i più interessanti per antichità, quantità e rilevanza, in particolare della Romagna-Toscana. F per Fototeca: banca dati per consultare il materiale fotografico con la storia urbana, sociale, artistica del paese. La Ravagli ha poi elencato i meriti della biblioteca "per i servizi di informazione, alfabetizzazione, aggregazione, istruzione". Rosa Grasso, assessora alla cultura, ha parlato dell’importante finanziamento di 500mila euro. La bibliotecaria Erika Nannini infine ha spiegato come sono stati classificati e posizionati i 18mila volumi attuali e le innovazioni apportate: col tesseramento si può usufruire del Media Library On Line che consente di avere accesso a ebook dei maggiori editori italiani.

Giancarlo Aulizio