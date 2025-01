Benedetta, celebrazioni al via a 61 anni dalla morte

Le celebrazioni per la Festa della Beata Benedetta Bianchi Porro, a 61 anni dalla morte, si apriranno oggi alle 15 a Dovadola nel Centro di spiritualità, accanto alla Badia, col primo appuntamento dei ‘Sabati di spiritualità’, incontri mensili sulla figura e il messaggio della Beata alla luce del Giubileo. Interverrà don Andrea Vena, nuovo postulatore della causa di canonizzazione, che parlerà di ‘Benedetta e l’amicizia’ (in diretta sulla pagina Facebook). I ‘Sabati’ proseguiranno il 22 febbraio, il 22 marzo e il 5 aprile.

Le manifestazioni proseguiranno domani alle 11 nella chiesa della Badia, con la messa presieduta dal parroco don Giovanni Amati, lunedì 20 con la recita del rosario alle 20.30 sulla tomba della Beata (diretta sulla pagina Facebook ’Il rosario con Benedetta’), per culminare giovedì 23 alla presenza del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, che alle ore 11 presiederà la messa solenne concelebrata col vescovo diocesano Livio Corazza e introdotta dall’omaggio floreale di bambini e ragazzi dovadolesi (in diretta su Teleromagna).

Al termine sarà inaugurato il nuovo Centro di spiritualità ‘Beata Benedetta Bianchi Porro’ per visitatori e pellegrini, nella villa accanto alla Badia, già monastero benedettino cistercense nel medioevo fino all’inizio del XV secolo, quando fu acquistato dai Tassinari di Marzanella (Tredozio). All’ingresso della villa, restaurata dalla Fondazione che porta il suo nome, si trovano l’ufficio informazioni, sala bar, sala dei quadri che spiegano il legame fra Benedetta e Dovadola, bookshop con tutte le edizioni aggiornate di libri su di lei.

Segue la sala riunioni, dove poter fare incontri e testimonianze, con ai lati i pannelli sulla biografia, le foto e i pensieri della Beata, un percorso che precede la sala con le sue reliquie più importanti: disegni, bambole, borse, le foto degli ultimi momenti di vita, il vestito della prima comunione, le sue trecce e la rosa bianca. Una vetrina conserva tutte le opere dedicate a Benedetta in lingua italiana. L’ultima vetrina riporta tutti i testi e i media che hanno parlato di lei.

Una stanza è dedicata ad Anna Cappelli, la professoressa di Forlì "che si è dedicata a far conoscere Benedetta in Italia e nel mondo". Qui si trovano i libri in lingua straniera con la storia della Beata. Qui si trova anche l’archivio di tutte le lettere giunte al Centro di spiritualità dall’Italia e dall’estero. Segue la sala dei doni. La visita si conclude nella sala dedicata all’artista Francesco Messina, che, oltre a varie opere a lei dedicate, ha lasciato tutto il suo laboratorio alla Fondazione. L’ultima stanza è dedicata alla Fondazione per le riunioni e l’archivio. Commenta il parroco don Amati: "Il Centro è un luogo accogliente non solo per ricevere chi arriva per pregare sulla tomba della Beata, ma anche per approfondirne vita e spiritualità".

Quinto Cappelli